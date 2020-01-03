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Политика
Фокус Фокус · · Обновлено в 15:20
· США · Убийство · Гибель · Иран
Нас ждет еще одна война? Иран намерен сокрушительно отомстить США

Нас ждет еще одна война? Иран намерен сокрушительно отомстить США (4 новости)

«Ситуация на Ближнем Востоке стала крайне напряженной»

В Багдаде (Ирак) во время ракетного воздушного удара погибли 8 человек, среди которых генерал и глава одного из спецподразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Распоряжение о нанесении удара по одному из самых влиятельных иранских генералов отдавал президент США Дональд Трамп, говорится на сайте Пентагона. "По указанию президента вооруженные силы США предприняли решительные оборонительные действия для защиты личного состава США за рубежом, убив Касема Сулеймани, главу Корпуса стражей исламской революционной гвардии, назначенной США иностранной террористической организации", – говорится в сообщении. По данным Пентагона, Сулеймани разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе. "Генерал Сулеймани и его силы были ответственны за гибель сотен американских и коалиционных военнослужащих и ранения тысяч других. За последние несколько месяцев он организовал нападения на коалиционные базы в Ираке, включая нападение 27 декабря, которое привело к гибели и ранению дополнительного американского и иракского персонала. Генерал Сулеймани также одобрил нападения на посольство США в Багдаде, которые произошли на этой неделе", – сообщили в оборонном ведомстве. Как пишет в Twitter независимый журналист Равин Оджай, 4 ракеты американцы выпустили по аэропорту Багдада, каждая попала в одну из целей: в здание, используемое коалицией под контролем США, во взлетную полосу для военных, в иракский центр по борьбе с терроризмом и в дорогу около аэропорта. Вместе с Сулеймани погиб Абу Махди аль-Мухандис, замкомандира Силами народной мобилизации, вооруженной группировки, поддерживаемой Ираном. При этом, цены на нефть выросли до максимумов с сентября, их подъем в ходе торгов превышал 4% на фоне новостей о смерти Сулеймани, пишет "Интерфакс". Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал, что Тегеран отомстит убийцам Сулеймани. "Тех, на чьих руках его кровь, ждет суровая месть", – подчеркнул Хаменеи. Глава Ирана также объявил в стране трехдневный общенациональный траур. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал в Twitter, что Тегеран считает убийство Сулеймани актом международного терроризма со стороны США. По его словам, этим действием Вашингтон создал чрезвычайно глупую и опасную эскалацию ситуации. В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео написал в своем Twitter, что жители Ирака радуются убийству Сулеймани. "Иракцы – иракцы! – танцуют на улицах в поддержку свободы. Они благодарны, что генерала Сулеймани больше нет", – написал Помпео, приложив видео, на котором люди бегут по улицам с флагами Ирака. Как ранее сообщал Фокус: 31 декабря 2019 года сотни жителей Ирака штурмовали американское посольство. Это произошло из-за удара ВВС США по складам и командным пунктам движения Хезболла, в результате которого погибло около 30 человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что за организацией беспорядков стоит Иран. Госсекретарь США Майк Помпео отложил на более поздний срок турне, во время которого в начале января он собирался посетить Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр. Причиной стали беспорядки в Ираке.

Обновлено в 15:20 Отметим, в ночь со 2 на 3 января ВВС США нанесли удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибло около восьми человек, а также генерал Кассем Салеймани - командующий спецподразделения "Кудс", который принадлежит к Корпусу стражей Исламской революции Ирана. 

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ТСН ТСН  ·  03.01.20, 11:53 Ситуация на Ближнем Востоке стала крайне напряженной.
Новый Регион Новый Регион  ·  03.01.20, 12:22 Президент Ирана Хасан Роухани объявил, что США столкнутся с "сокрушительной местью" Ирана за убийство Касема Сулеймани, командира элитного подразделения Аль-Кудс.
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  03.01.20, 15:20 Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что удар ВВС США по аэропорту Багдада, в результате которой погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Кассем Сулеймани укрепит решимость Тегерана противостоять…
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