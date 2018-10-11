НАСА после аварии с "Союзом" изучит возможность временно оставить МКС без экипажа (3 новости) «В НАСА в четверг заявили, что после неудачного запуска корабля Союз в управлении возвращаются к рассмотрению варианта оставить в 2019…»

Экипаж МКС имеет достаточные запасы продовольствия и воды, поэтому авария российского космического корабля ничем не грозит космонавтам, сообщил ТАСС со ссылкой на источник."Роскосмос" в связи с аварией при запуске российского корабля "Союз МС-10" с космодрома "Байконур" проверит все элементы оставшихся на хранении ракет-носителей "Союз ФГ", а сама авария не повлияет на работу Международной космической станции (МКС). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник на космодроме Байконур.

Собеседник агентства отметил, что экипаж МКС располагает достаточным запасом продовольствия и воды.

Источник ТАСС также сообщил, что "Роскосмос" проверит все оставшиеся на хранении ракеты-носители "Союз ФГ", одна из которых потерпела аварию. У России осталось несколько подобных ракет, которые больше не производятся.

Космический корабль "Союз МС-10", запущенный 11 октября с космодрома Байконур в России к Международной космической станции, не вышел на орбиту из-за аварии носителя. Инцидент произошел спустя несколько минут после старта. В NASA заявили, что причины аварии "Союза" будут тщательно расследованы.

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Корабль приземлился в Казахстане, его экипаж после медосмотра был доставлен на "Байконур".

Источник "Интерфакса" сообщил, что причиной аварии при запуске корабля "Союз МС-10" с космодрома "Байконур" могло стать плохое крепление боковых блоков второй ступени ракетоносителя.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что авария произошла на ракете, которая имела очень высокую безаварийную статистику.