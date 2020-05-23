"Нашли в туалете": Геращенко сообщил подробности гибели нардепа Давиденко

Нардепа Валерия Давиденко нашли застреленным в его офисе.

Пока неизвестно было это самоубийство, или убийство. Об этом написал заместитель главы МВД Антон Геращенко в Facebook.

"Это правда. Его нашли в его офисе в туалете с огнестрельным ранением головы. Пистолет находится рядом и будут проверяться все версии. И убийство, и самоубийство, и инсценировка самоубийства. Все версии", - сообщил Геращенко.

Обновлено в 21:45 Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що за попередньою версією народний депутат Валерій Давиденко вчинив самогубство

Обновлено в 22:35 Народний депутат Сергій Шахов заявив, що не вірить у самогубство колеги по групі "Довіра" Валерія Давиденка