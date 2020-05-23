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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 22:35
· Депутат · Самоубийство · Суицид · Заместитель
"Нашли в туалете": Геращенко сообщил подробности гибели нардепа Давиденко

"Нашли в туалете": Геращенко сообщил подробности гибели нардепа Давиденко (5 новостей)

««На місці працює слідчо-оперативна група поліції» – Геращенко»

Нардепа Валерия Давиденко нашли застреленным в его офисе.

Пока неизвестно было это самоубийство, или убийство. Об этом написал заместитель главы МВД Антон Геращенко в Facebook.

"Это правда. Его нашли в его офисе в туалете с огнестрельным ранением головы. Пистолет находится рядом и будут проверяться все версии. И убийство, и самоубийство, и инсценировка самоубийства. Все версии", - сообщил Геращенко.

Обновлено в 21:45 Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що за попередньою версією народний депутат Валерій Давиденко вчинив самогубство

Обновлено в 22:35 Народний депутат Сергій Шахов заявив, що не вірить у самогубство колеги по групі "Довіра" Валерія Давиденка

ФОТО К НОВОСТИ: «"Нашли в туалете": Геращенко сообщил подробности гибели нардепа Давиденко»
Фото "Нашли в туалете": Геращенко сообщил подробности гибели нардепа Давиденко
Фото Геращенко повідомив подробиці загибелі нардепа Давиденка
Фото Геращенко рассказал новые подробности о гибели депутата в Киеве
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Униан Униан  ·  23.05.20, 20:01 По данным Геращенко, на месте работает следственно оперативная группа полиции.
Главком Главком  ·  23.05.20, 20:25 «На місці працює слідчо-оперативна група поліції» – Геращенко
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  23.05.20, 21:45 Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що за попередньою версією народний депутат Валерій Давиденко вчинив самогубство
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  23.05.20, 22:35 Народний депутат Сергій Шахов заявив, що не вірить у самогубство колеги по групі "Довіра" Валерія Давиденка
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