"Нашли в туалете": Геращенко сообщил подробности гибели нардепа Давиденко

Нардепа Валерия Давиденко нашли застреленным в его офисе.
Пока неизвестно было это самоубийство, или убийство. Об этом написал заместитель главы МВД Антон Геращенко в Facebook.
"Это правда. Его нашли в его офисе в туалете с огнестрельным ранением головы. Пистолет находится рядом и будут проверяться все версии. И убийство, и самоубийство, и инсценировка самоубийства. Все версии", - сообщил Геращенко.
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