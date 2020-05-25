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Насиловали и душили. Что известно о зверских пытках девушки в полиции Кагарлыка

Насиловали и душили. Что известно о зверских пытках девушки в полиции Кагарлыка (3 новости)

«Появилась еще одна версия инцидента, произошедших в ночь с 23 на 24 мая в Кагарлыке Киевской области, где двое полицейских…»

История получила огласку после того, как потерпевшая обратилась в местную больницу.

Позже стало известно, что в издевательствах участвовал атошник из Галичины, проходивший службу в Мариуполе.Ситуация напоминает о трагических историях во Врадиевке и Кривом Озере, где провинциальная полиция творила настоящий беспредел. И показывает, насколько "глубоко" отреформировали полицию за последние годы. Разбирались в истории с пытками в Кагарлыке. Версия полиции22 мая врачи Кагарлыкской районной больницы сообщили в полицию о пациентке со следами побоев и сексуального насилия. Девушка - 1994 года рождения, то есть 25-26 лет. Она рассказала врачам, что все это с ней сделали полицейские. Департамент внутренней безопасности проверил информацию и подтвердил ее правдивость. Выяснилось, что накануне девушка была доставлена в отделение города Кагарлык в связи с делом о краже. На основании этих данных сотрудники ВБ задержали двух полицейских и передали их дело в Госбюро расследований, которое открыло прои...

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Страна.ua Страна.ua  ·  25.05.20, 14:13 ...
Главред Главред  ·  25.05.20, 18:43 Появилась еще одна версия инцидента, произошедших в ночь с 23 на 24 мая в Кагарлыке Киевской области, где двое полицейских пытали и изнасиловали 26-летнюю девушку и применили меры физического насилия…
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