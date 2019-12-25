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Гордон Гордон · · Обновлено в 16:56
· Пожар
Настоятель Нотр-Дама: собор, вероятно, полностью не спасти

Настоятель Нотр-Дама: собор, вероятно, полностью не спасти (6 новостей)

«Настоятель собора Парижской Богоматери не уверен, что собор удастся полностью спасти»

Кафедральный собор Парижа, Нотр-Дам, пострадавший от пожара, впервые за более чем 200 лет не смог принять у себя рождественскую мессу. Настоятель собора Патрик Шове заявил, что работы по реконструкции начнутся не ранее 2021 года.Настоятель собора Парижской богоматери Патрик Шове заявил, что существует 50% вероятности, что конструкцию собора полностью сохранить не удастся. Об этом сообщает агентство Assosiated Press.

Он сказал, что реставрационные работы, скорее всего, начнутся не ранее 2021 года, и подчеркнул, что собор не смог провести рождественскую службу в этом году впервые со времен Французской революции.

Собор XII века находился на реконструкции, когда в апреле вспыхнул пожар, в результате которого обрушилась крыша и шпиль. Не имея больше крыши, которая поддерживала стабильную массивную каменную структуру, уцелевшие своды собора имеют решающее значение для поддержания его устойчивости, но они уязвимы, пишет агентство. Одним из самых сложных этапов работы является изъятие 50 тысяч элементов старых строительных лесов, установленных в задней части здания.

По словам Шове, из собора нужно полностью убрать строительные леса, после чего можно будет оценить его состояние.

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По его оценкам, потребуется еще три года, чтобы люди могли снова безопасно войти в собор, но полное восстановление займет больше времени.

Пожар в соборе вспыхнул 15 апреля. По предварительной информации, он произошел из-за ремонтных работ в здании. Главный архитектор по вопросам сохранения исторических памятников Филипп Вильнев сказал, что когда в соборе вспыхнул пожар, на площадке не было работников.

У здания обрушились шпиль и крыша. В МВД Франции заявили, что основную конструкцию собора удалось спасти. Также удалось спасти часть христианских святынь, хранившихся в соборе.

Утром 16 апреля пожар полностью ликвидировали.

Для реставрации собора открыли общенациональный сбор пожертвований.

Обновлено в 16:35 Настоятель Нотр-Дама Патрик Шове заявил, что Собор Парижской Богоматери, вероятно не удастся полностью сохранить, потому что конструкция по прежнему очень хрупкая.

Обновлено в 16:56 "Сегодня мы можем сказать, что есть вероятность в 50%, что собор будет сохранен. Также есть вероятность в 50% того, что строительные леса упадут на три свода, поскольку, как вы видите, здание все еще очень хрупкое", - сказал Шове.

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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  25.12.19, 14:03 После разрушительного пожара собор Нотр-Дама все еще настолько хрупкий, что существует 50% вероятность невозможности сохранить полностью его конструкцию. Настоятель собора Патрик Шове рассказал, что реставрационные…
Телеграф Телеграф  ·  25.12.19, 14:22 Настоятель собора Парижской Богоматери не уверен, что собор удастся полностью спасти.
Украинская правда Украинская правда  ·  25.12.19, 15:43 Собор Нотр-Дам в Париже все еще настолько хрупкий, что существует 50% вероятность невозможности сохранить полностью его конструкцию.
MIGnews MIGnews  ·  25.12.19, 16:35 Настоятель Нотр-Дама Патрик Шове заявил, что Собор Парижской Богоматери, вероятно не удастся полностью сохранить, потому что конструкция по прежнему очень хрупкая.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  25.12.19, 16:56 Собор Нотр-Дам в Париже все еще настолько хрупкий, что есть 50% вероятности невозможности сохранить полностью его конструкцию. Об этом заявил настоятель собора Патрик Шове, передает AP. По его словам,…
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