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Наступил на лицо: в Николаеве поступок полицейского шокировал людей (видео)

Наступил на лицо: в Николаеве поступок полицейского шокировал людей (видео) (4 новости)

«Полицейский наступил на лицо задержанному»

В Николаеве сотрудник полиции проявил неоправданную жестокость в отношении задержанного — он пытался наступить нарушителю на лицо, а его коллеги — оттащить мужчину от лежащего на земле фигуранта уголовного производства. Об этом пишут Факты. Его комментаторы в сети сравнили поведение николаевского полицейского с действиями его московских «коллег», которые отличились нечеловеческой жестокостью во время разгона протестов в Москве. https://www.youtube.com/watch?v=l4r-pq5qfrI «В Николаеве новенький полисмен видимо пересмотрел видео про разгоны митингов в России и решил наступить на лицо лежащему на земле подозреваемому. Зацените реакцию толпы вокруг», — написал один из пользователей сети. Ранее в Кропивницком коп-взяточник при задержании разбил две машины и сбил сотрудника СБУ.

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Факты Факты  ·  11.08.19, 17:25 Коллеги правоохранителя его не поддержали
РБК Украина РБК Украина  ·  11.08.19, 20:50 В Николаеве полиция попала в скандал из-за того, что один из правоохранителей пытался наступить задержанному на лицо. При этом другие полицейские оттащили его, но это вызвало сильное негодование со стороны…
Facenews Facenews  ·  11.08.19, 21:00 Полицейский наступил на лицо задержанному
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