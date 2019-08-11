Наступил на лицо: в Николаеве поступок полицейского шокировал людей (видео)

В Николаеве сотрудник полиции проявил неоправданную жестокость в отношении задержанного — он пытался наступить нарушителю на лицо, а его коллеги — оттащить мужчину от лежащего на земле фигуранта уголовного производства. Об этом пишут Факты. Его комментаторы в сети сравнили поведение николаевского полицейского с действиями его московских «коллег», которые отличились нечеловеческой жестокостью во время разгона протестов в Москве. https://www.youtube.com/watch?v=l4r-pq5qfrI «В Николаеве новенький полисмен видимо пересмотрел видео про разгоны митингов в России и решил наступить на лицо лежащему на земле подозреваемому. Зацените реакцию толпы вокруг», — написал один из пользователей сети. Ранее в Кропивницком коп-взяточник при задержании разбил две машины и сбил сотрудника СБУ.