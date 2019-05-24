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Настя Каменских и Потап к свадьбе похудели на 50 килограммов на двоих

Настя Каменских и Потап к свадьбе похудели на 50 килограммов на двоих (4 новости)

«Настя Каменских и Потап перед свадьбой заметно похудели / instagram.com/potupinastyaf 23 мая украинская певица Настя Каменских и рэпер, продюсер Алексей…»

Известная пара украинского шоу-бизнеса Потап и Настя Каменских, которые недавно рассекретили свои отношения совместным походом в ЗАГС, серьезно подошли к подготовке к свадьбе. Артисты вместе сбросили около 50 килограмм. Об этом передает actualnews.org Еще недавно Алексей Потапенко (Потап) писал своим фанатам, что сбрасывает вес под влиянием своей возлюбленной. Тогда певец сообщил о потере 29 килограмм и о том, что теперь имеет мотивацию к работе над собой. Будущая супруга репера решила сбросить лишнее, когда весы достигли отметки в 80 килограмм. При росте в 173 сантиметра, увеличившиеся пропорции Насти Каменских стали поводом для обсуждения в средствах массовой информации. Журналисты и фанаты заговорили о беременности певицы. Такой стимул помог Каменских взять себя в руки, заняться спортом и следить за питанием. На момент свадьбы Потапа весил 111 килограмм, а его супруга смогла уменьшить свои показатели до 60 килограмм. В итоге молодожены на своем празднике выглядели лучше, чем на ранних этапах карьеры. Чтобы подчеркнуть изменения в фигуре, певица выбрала облегающее свадебное платье с глубоким декольте, а Потап предстал перед публикой в кремовом костюме. Потеряв полсотни килограммов на двоих, звезды эстрады могли не беспокоиться о том, что светлое будет их полнить.

ФОТО К НОВОСТИ: «Настя Каменских и Потап к свадьбе похудели на 50 килограммов на двоих»
Фото Настя Каменских и Потап к свадьбе похудели на 50 килограммов на двоих
Фото Бывшая жена Потапа пришла на его свадьбу со своим возлюбленным
Фото Потап и Каменских сбросили 50 килограмм на двоих, готовясь к свадьбе
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Главред Главред  ·  24.05.19, 15:34 Настя Каменских и Потап перед свадьбой заметно похудели / instagram.com/potupinastyaf 23 мая украинская певица Настя Каменских и рэпер, продюсер Алексей Потапенко (Потап) официально стали мужем и...
Facenews Facenews  ·  24.05.19, 18:58 Видео гостей со свадьбы Потапа и Насти Каменских заполонило соцсети. Прессу на звездную свадьбу не пустили, но гости все сделали за журналистов. Пользователи обсуждают босоногую Тину Кароль и то, как…
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