Настя Каменских и Потап отправились во второй медовый месяц

Украинские артисты Потап и Настя Каменских отправились во "второй медовый месяц". Об этом передает УНИАН. Молодожены проводят отпуск на Сардинии в Италии и активно делятся совместными снимками. Компанию им составляет ещё одна звездная супружеская пара: солист группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний (Позитив) и его жена, дизайнер Анна Андрийчук-Завгородняя. Потап в своем Instagram опубликовал фото, на котором он позирует вместе со своей новоиспеченной женой, а на заднем плане кривляется Позитив. "Всегда найдется тот, кто испоганит фото из отпуска", - подписал снимок рэпер.