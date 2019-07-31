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Настя Каменских и Потап отправились во второй медовый месяц

Настя Каменских и Потап отправились во второй медовый месяц (4 новости)

«Украинские артисты Потап и Настя Каменских отправились во «второй медовый месяц»»

Украинские артисты Потап и Настя Каменских отправились во "второй медовый месяц". Об этом передает УНИАН. Молодожены проводят отпуск на Сардинии в Италии и активно делятся совместными снимками. Компанию им составляет ещё одна звездная супружеская пара: солист группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний (Позитив) и его жена, дизайнер Анна Андрийчук-Завгородняя. Потап в своем Instagram опубликовал фото, на котором он позирует вместе со своей новоиспеченной женой, а на заднем плане кривляется Позитив. "Всегда найдется тот, кто испоганит фото из отпуска", - подписал снимок рэпер.

ФОТО К НОВОСТИ: «Настя Каменских и Потап отправились во второй медовый месяц»
Фото Настя Каменских и Потап отправились во второй медовый месяц
Фото «Всегда найдется тот, кто испоганит фото из отпуска»: Потап пожаловался на Позитива
Фото Третий не лишний: кто добавляет пикантности медовому месяцу Потапа и Насти?
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Телеграф Телеграф  ·  31.07.19, 15:47 Артисты отдыхают на итальянском острове Сардиния, откуда регулярно делятся снимками в Instagram.
Главком Главком  ·  31.07.19, 18:19 Украинские артисты Потап и Настя Каменских отправились во «второй медовый месяц»
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Настя Каменских и Потап отправились во второй медовый месяц

Настя Каменских и Потап отправились во второй медовый месяц
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