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Общество
Гордон Гордон · · Обновлено в 12:37
· Пляж
Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц с Потапом

Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц с Потапом (10 новостей)

«Молодожены выглядят очень счастливыми»

Украинский рэпер Потап (Алексей Птапенко) и его жена, певица Настя Каменских проводят медовый месяц в Турции. Украинские исполнители Потап (Алексей Птапенко) и его жена, певица Настя Каменских позировали на пляже в объятиях друг друга. Фото, сделанное на пляже, разместил в Instagram Потап.

"Мы на одной странице / на одной волне", написал он.

Пара проводит медовый месяц в Турции.

Свадьба Потапа и Насти Каменских состоялась 23 мая.

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В день свадьбы Потап посвятил Каменских клип на песню "Константа". Видео можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Обновлено в 12:28 Артистка опубликовала на своей странице в Instagram горячие фото, на которых она позирует на песочке в черном бикини с кружевной отделкой. Настя много сил и времени потратила, чтобы похудеть и поддерживать себя в форме, и теперь с радостью хвастается результатом. 

Обновлено в 12:37 Звездная пара отправилась в свадебное путешествие.

ФОТО К НОВОСТИ: «Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц с Потапом»
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Фото Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц с Потапом
Фото Потап показал объятия с Каменских на пляже
Фото Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц
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Факты Факты  ·  27.05.19, 08:38 Молодожены выглядят очень счастливыми
РБК Украина РБК Украина  ·  27.05.19, 11:22 Потап и Настя Каменских буквально сражу же после свадьбы отправились в медовый месяц.
Телеграф Телеграф  ·  27.05.19, 11:26 Сегодня, 27 мая, Настя Каменских опубликовала в своем Instagram новый снимок.
Факты Факты  ·  27.05.19, 11:56 Влюбленные наслаждаются романтичным отпуском на море
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Facenews Facenews  ·  27.05.19, 12:00 После свадьбы молодожены Настя Каменских и Потап отправились в медовый месяц. Где именно они решили провести это волшебное время, звездная пара раскрывать пока не стала, однако, фотографии уже начали…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  27.05.19, 12:05 Звездные супруги, которые отправились в медовый месяц сразу после свадьбы, очаровывает поклонников миловидными снимками с отдыха. Да, Настя Каменских и Потап поделились романтическим кадром на фоне морских…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  27.05.19, 12:25 Настя Каменских и Потап сразу после бракосочетания отправились в свадебное путешествие. Фотографиями с медового месяца певица поделилась в своем Instagram. Каменских опубликовала снимок, на котором обнимается…
РБК Украина РБК Украина  ·  27.05.19, 12:28 Настя Каменских и Потап продолжают будоражить умы своих поклонников  - после пышной свадьбы пара отправилась в "медовый месяц" в турецкую Анталию. После долгого молчания пара наконец раскрыла свои отношения…
ТСН ТСН  ·  27.05.19, 12:37 Звездная пара отправилась в свадебное путешествие.
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