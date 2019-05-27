Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц с Потапом

Украинский рэпер Потап (Алексей Птапенко) и его жена, певица Настя Каменских проводят медовый месяц в Турции. Украинские исполнители Потап (Алексей Птапенко) и его жена, певица Настя Каменских позировали на пляже в объятиях друг друга. Фото, сделанное на пляже, разместил в Instagram Потап.

"Мы на одной странице / на одной волне", написал он.

Пара проводит медовый месяц в Турции.

Свадьба Потапа и Насти Каменских состоялась 23 мая.

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В день свадьбы Потап посвятил Каменских клип на песню "Константа". Видео можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Обновлено в 12:28 Артистка опубликовала на своей странице в Instagram горячие фото, на которых она позирует на песочке в черном бикини с кружевной отделкой. Настя много сил и времени потратила, чтобы похудеть и поддерживать себя в форме, и теперь с радостью хвастается результатом.

Обновлено в 12:37 Звездная пара отправилась в свадебное путешествие.