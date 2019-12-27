Наталка Карпа родила первенца

Украинская певица Наталка Карпа впервые стала мамой. 38-летняя знаменитость подарила своему мужу-герою АТО Евгению Терехову дочь. Радостной новостью поделился счастливый папа на своей странице в Instagram, прикрепив к посту фото крошечных ножек малышки. "Наконец-то... Я встретился с девчонкой, которая покорила мое сердце - с первого взгляда. Я первый раз вижу эту Девчонку. Но, я уже без ума от ее красоты, от ее первой улыбки, от ее ангельских глаз и от ее смуглой кожи, она воплощение чистоты, она - это подарок с небес. Ты Ангелочек. Которого Бог спустил к нам на землю. Моя. Наша. Наша душа. Наша любовь. Наша жизнь", - делится эмоциями Евгений. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Терехов (@jacki_boy89) 26 Дек 2019 в 4:30 PST О беременности певицы стало известно в августе этого года, а уже в октябре супруги рассекретили пол малыша. Для Наталки девочка стала первым ребенком, а для Евгения - вторым. Терехов также воспитывает дочь от первого брака. Евгений Терехов во время службы в АТО получил ранение в голову. Врачи установили ему титановые пластины, после чего он получил от товарищей прозвище "Титановый Джексон".