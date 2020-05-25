Наталья Могилевская шокировала сеть декольте (4 новости) «Звезда позирует в вечернем темно-синем платье с откровенным декольте. Фанаты поделились на две категории, одним понравился образ артистки, другие раскритиковали»

Певица 44-летняя Наталья Могилевская порадовала поклонников эффектным фото в вечернем платье.

Снимком поделилась в Instagram.

Могилевская позирует в роскошном бархатном платье с прозрачными рукавами и юбкой. Откровенный вырез открыл соблазнительное декольте знаменитости.

"Даже на карантине женщина всегда должна быть красавицей! Правда, платье удавалось выгуливать разве что на балконе", - написала Наталья.

Фоловеры по достоинству оценили фото.

"Наталья очень красивая женщина и талантливая певица. А платье мне не нравится, и ракурс фото не очень. Но это только мое мнение. А все остальное супер", "Мона Наталья", "Наталья, вам очень идет платье, а особенно такая прическа. Вы шикарная женщина и пример для многих", "Бомбезное фото! На обложку журнала", "Ну что сказать, шикарная, шикарная грудь! Фотка супер!", "Наверное, от такого платья потеряли сознание все соседи", - прокомментировали подписчики.

Певица 44-летняя Наталья Могилевская появилась на фото в соцсетях в шикарном образе. Вызвала настоящий ажиотаж. Певица разместила снимок в Instagram с фотосессии для журнала. На фотографии звезда позирует в платье из бархата пудрового оттенка с пикантными вырезами. Нарядное платье с глубоким декольте и одним обнаженным плечом показывает пышный бюст и стройные ножки Могилевской. Кстати, Наталья на съемках совсем без нижнего белья. Могилевская сделала блестящий макияж и золотой аквагрим на правой руке. Снимок этот не новый. Был сделан в 2017 году. Снимали спецпроект от модного глянца ELLE и дизайнерского бренда Givenchy. Поклонникам понравился нежный и стильный лук исполнительницы.