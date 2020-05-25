  1. Главная
  2. Новости
  3. Наталья Могилевская шокировала сеть декольте
Gazeta.ua Gazeta.ua ·
· Фото
Наталья Могилевская шокировала сеть декольте

Наталья Могилевская шокировала сеть декольте (4 новости)

«Звезда позирует в вечернем темно-синем платье с откровенным декольте. Фанаты поделились на две категории, одним понравился образ артистки, другие раскритиковали»

Певица 44-летняя Наталья Могилевская порадовала поклонников эффектным фото в вечернем платье.

Снимком поделилась в Instagram.

Могилевская позирует в роскошном бархатном платье с прозрачными рукавами и юбкой. Откровенный вырез открыл соблазнительное декольте знаменитости.

"Даже на карантине женщина всегда должна быть красавицей! Правда, платье удавалось выгуливать разве что на балконе", - написала Наталья.

Фоловеры по достоинству оценили фото.

"Наталья очень красивая женщина и талантливая певица. А платье мне не нравится, и ракурс фото не очень. Но это только мое мнение. А все остальное супер", "Мона Наталья", "Наталья, вам очень идет платье, а особенно такая прическа. Вы шикарная женщина и пример для многих", "Бомбезное фото! На обложку журнала", "Ну что сказать, шикарная, шикарная грудь! Фотка супер!", "Наверное, от такого платья потеряли сознание все соседи", - прокомментировали подписчики.

Певица 44-летняя Наталья Могилевская появилась на фото в соцсетях в шикарном образе. Вызвала настоящий ажиотаж. Певица разместила снимок в Instagram с фотосессии для журнала. На фотографии звезда позирует в платье из бархата пудрового оттенка с пикантными вырезами. Нарядное платье с глубоким декольте и одним обнаженным плечом показывает пышный бюст и стройные ножки Могилевской. Кстати, Наталья на съемках совсем без нижнего белья. Могилевская сделала блестящий макияж и золотой аквагрим на правой руке. Снимок этот не новый. Был сделан в 2017 году. Снимали спецпроект от модного глянца ELLE и дизайнерского бренда Givenchy. Поклонникам понравился нежный и стильный лук исполнительницы.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.05.20, 17:30 Украинская певица Наталья Могилевская опубликовала в своем Instagram фото, которое вызвало в сети жаркие споры. Вечернее платье артистки с умопомрачительным декольте никого не оставило равнодушным. "Даже…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  25.05.20, 18:04 Популярная украинская певица Наталья Могилевская восхитила своих фанатов "пикантным фото". Кадр, который звезда опубликовала на своей странице в Instagram, вызвал в Сети жаркие споры. На снимке артистка…
MIGnews MIGnews  ·  25.05.20, 18:59 Звезда позирует в вечернем темно-синем платье с откровенным декольте. Фанаты поделились на две категории, одним понравился образ артистки, другие раскритиковали.
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Киеве из-за пожара эвакуировали людей из больницы, в которую доставляют больных COVID-19

В Киеве из-за пожара эвакуировали людей из больницы, в которую…
Будет ли вторая волна COVID-19: в Минздраве назвали условия

Будет ли вторая волна COVID-19: в Минздраве назвали условия
Бен Аффлек познакомил детей с новой избранницей

Бен Аффлек познакомил детей с новой избранницей
Весенние снегопады: как в мае внезапно припорошило Европу и не только

Весенние снегопады: как в мае внезапно припорошило Европу и не…
Убытки метро в Харькове за время простоя из-за карантина составили более 180 млн грн

Убытки метро в Харькове за время простоя из-за карантина составили…
Когда возобновится украинский футбол: дату могут изменить снова

Когда возобновится украинский футбол: дату могут изменить снова
Под стенами Днепропетровской ОГА митинговали жители Троицкой и Межиричской ОТГ

Под стенами Днепропетровской ОГА митинговали жители Троицкой и Межиричской ОТГ
Доллар и евро дорожают: курсы от НБУ, в обменниках и на &amp;quot;черном рынке&amp;quot; 25 и 26 мая

Доллар и евро дорожают: курсы от НБУ, в обменниках и…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.