  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. НАТО: Иран никогда не должен получить ядерное оружие
Мир
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 21:20
· НАТО · США · Заседание · Миссия · Январь · Ирак · Результат
НАТО: Иран никогда не должен получить ядерное оружие

НАТО: Иран никогда не должен получить ядерное оружие (7 новостей)

«Сегодня состоялась встреча послов стран-членов НАТО относительно ситуации на Ближнем Востоке»

Страны НАТО на экстренном заседании 6 января обсудили ситуацию в Ираке и обострение отношений США и Ирана. Миссию Нато в Ираке решили остановить – ради безопасности своих военных. Также пришли к согласию, что Иран не должен получить ядерное оружие.

Прекращение миссии НАТО в Ираке

О результатах экстренной встречи Совета НАТО в Брюсселе рассказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, пишет DW.

В любых наших действиях безопасность нашего персонала – вещь первоочередная. Поэтому мы решили временно приостановить нашу деятельность по подготовке иракских военных, – заявил Столтенберг.

Столтенберг о ликвидации Сулеймани: это было решение США, не НАТО
Столтенберг о ликвидации Сулеймани: это было решение США, не НАТО

При этом он добавил, что НАТО не прекратит внимательно следить за развитием ситуации и в целом сотрудничество с властями Ирака.

Что известно о миссии НАТО в Ираке? НАТО готовит силы безопасности в Ираке с начала 2017 года. Иракские солдаты проходят специальную подготовку по обезвреживанию взрывных устройств, по медицинской помощи. Альянс также консультирует минобороны Ирака и другие органы безопасности. Миссия НАТО – это примерно 500 военных (большинство – из Канады). Также НАТО в Ираке использует разведывательные самолеты (в рамках участия в антитеррористической коалиции). Они базируются в Турции и следят во время полетов за ситуацией в Сирии и Ираке.

Иран должен быть безъядерным

Столтенберг на брифинге по итогам встречи представителей стран НАТО заявил, что все члены Альянса имеют единую позицию: Иран никогда не должен получить ядерное оружие.

Мы согласились, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Мы разделяем беспокойство по поводу ракетных испытаний Ирана, – сказал Столтенберг.

Рядом с этим генсек НАТО добавил, что "на нашей сегодняшней встрече союзники призвали к сдержанности и деэскалации – новый конфликт никому не нужен".

Отметим, что президент США Дональд Трамп в твиттере также категорически написал: "У Ирана никогда не будет ядерного оружия!"

Ситуация в Ираке: главное

  • В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили Касема Сулеймани – популярного в Иране генерала. Приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.

  • Лидеры нескольких иракских военизированных группировок и Ирана поклялись отомстить Штатам. Это увеличивает риск для иностранных военных, которые сейчас находятся в Ираке. В частности, только американцев там – примерно 5 тысяч.

    • Обновлено в 20:59 НАТО на протяжении нескольких лет выражало озабоченность действиями Ирана, которые дестабилизируют ситуацию на Ближнем Востоке, утверждает Столтенберг.

    Обновлено в 21:20 Столтенберг считает, что новый конфликт на Ближнем Востоке никому не выгоден, Иран должен воздержаться от провокаций.

    ФОТО К НОВОСТИ: «НАТО: Иран никогда не должен получить ядерное оружие»
    Фото Иран не должен получить ядерное оружие, - генсек НАТО
    Фото Столтенберг: Иран не должен получить ядерное оружие
    Фото НАТО не хочет, чтобы Иран получил ядерное оружие
    Фото В НАТО считают, что Иран никогда не должен разрабатывать ядерное оружие
    ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
    Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  06.01.20, 19:21 Сегодня состоялась встреча послов стран-членов НАТО относительно ситуации на Ближнем Востоке.
    Украинская правда Украинская правда  ·  06.01.20, 19:54 Все страны НАТО имеют единую позицию относительно того, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие.
    РБК Украина РБК Украина  ·  06.01.20, 20:03 Страны Североатлантического Альянса (НАТО) выступили против того, чтобы Иран получил ядерного оружия. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге по итогам экстренного заседания…
    Газета День Газета День  ·  06.01.20, 20:26 Страны Североатлантического Альянса (НАТО) выступили против того, чтобы Иран получил ядерного оружия. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге по итогам экстренного заседания…
    ВСЕ ИСТОЧНИКИ
    Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  06.01.20, 20:59 Страны-члены НАТО выступают против того, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на брифинге по итогам экстренного заседания Альянса в понедельник, 6 января.…
    Телеграф Телеграф  ·  06.01.20, 21:20 Столтенберг считает, что новый конфликт на Ближнем Востоке никому не выгоден, Иран должен воздержаться от провокаций.
    УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
    ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
    Импичмент Трампа: экс-советник президента готов дать показания

    Импичмент Трампа: экс-советник президента готов дать показания
    НАТО: Иран никогда не должен получить ядерное оружие

    НАТО: Иран никогда не должен получить ядерное оружие
    Столтенберг о ликвидации Сулеймани: это было решение США, не НАТО

    Столтенберг о ликвидации Сулеймани: это было решение США, не НАТО
    Турция готова выступить посредником урегулирования конфликта между США и Ираном

    Турция готова выступить посредником урегулирования конфликта между США и Ираном
    Иран никогда не будет иметь ядерное оружие, - Трамп

    Иран никогда не будет иметь ядерное оружие, - Трамп
    Елена Зеленская удивила необычным образом в Омане

    Елена Зеленская удивила необычным образом в Омане
    Российский крейсер, плавучая резиденция Путина, не сумел пришвартоваться к пирсу в Стамбуле

    Российский крейсер, плавучая резиденция Путина, не сумел пришвартоваться к пирсу…
    &quot;Преступление не уничтожит память&quot;: Дочь убитого иранского генерала Сулеймани обратилась к Трампу

    "Преступление не уничтожит память": Дочь убитого иранского генерала Сулеймани обратилась…
    ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
    Все по старой схеме: Бавария вновь нацелилась на игрока Боруссии

    Все по старой схеме: Бавария вновь нацелилась на игрока Боруссии
    Аваков: Мы ожидаем решения австралийской стороны

    Аваков: Мы ожидаем решения австралийской стороны
    Помпео был одним из главных сторонников убийства Сулеймани - WP

    Помпео был одним из главных сторонников убийства Сулеймани - WP
    Путаница в головах: Канделаки отреагировала на скандал с &quot;Матч ТВ&quot;

    Путаница в головах: Канделаки отреагировала на скандал с "Матч ТВ"
    Бейонсе опоздала на церемонию &quot;Золотой глобус&quot; 2020 (Фото)

    Бейонсе опоздала на церемонию "Золотой глобус" 2020 (Фото)
    Тренер Мариуполя о футболисте: &quot;Он - космонавт&quot;

    Тренер Мариуполя о футболисте: "Он - космонавт"
    Прогноз погоды на 7 января: В Украине без существенных осадков, температура до минус 7 градусов мороза

    Прогноз погоды на 7 января: В Украине без существенных осадков,…
    Цена на золото достигла рекордной отметки

    Цена на золото достигла рекордной отметки
    Обработано новостей за сегодня: 2017
    Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
    Разделы сайта
    Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
    © 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
    Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.