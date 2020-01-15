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Политика
УНН УНН · · Обновлено в 01:02
· НАТО
НАТО начнет рассмотрение заявки Украины на участие в Программе расширенных возможностей, - вице-премьер Кулеба

НАТО начнет рассмотрение заявки Украины на участие в Программе расширенных возможностей, - вице-премьер Кулеба (6 новостей)

«В НАТО просьбу пока не комментируют»

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба обратился к НАТО с просьбой начать официальную процедуру рассмотрения заявки Украины на присоединение к Программе расширенных возможностей НАТО. Об этом он заявил в штабквартиру Альянса в Брюсселе 15 января, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Сегодня я официально обратился к Североатлантическому совету с просьбой начать официальное рассмотрение заявки Украины на получение статуса члена Партнерства расширенных возможностей. Мы также проговорили очень много вещей, связанных с последующими реформами", - сказал Кулеба.

По его словам, Украина должна стать участницей Программы расширенных возможностей НАТО практических, а не политических соображений, ведь это будет способствовать оперативному обмену разведывательными данными.

"Если бы мы были участниками этой программы, то в контексте ситуации с сбиванием нашего самолета в Иране мы могли бы получить быстрее качественные разведывательные данные от наших партнеров ... Я при этом хочу отметить, что есть некоторые государства-члены, которые все еще рассматривают вопрос о том, нужно ли дать Украине этот статус, но руководствуются они политическими факторами, так как, в принципе, Украина отвечает всем критериям, необходимым для участия в этой программе", - сказал Кулеба.

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Он добавил, что Программа расширенных возможностей не входит в треке интеграции Украины в Альянс и курса на приобретение членства в НАТО. Для этого в Украине есть инструмент Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО.

"Убежден: в 2020 году Украина и НАТО будут много важных совместных историй, но важнейшей общей историей успеха должно стать предоставление Украине статуса участника этой программы", - добавил вице-премьер.

В Брюсселе украинская делегация во главе с вицепремьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрием Кулебой приняла участие в заседании комиссии Украина-НАТО на уровне послов.

Программа расширенных возможностей позволяет объединить вокруг НАТО партнеров, которые по определенным причинам не являются союзниками, но готовы взаимодействовать, в частности, в технических вопросах, во время совместных операций и учений. Программу расширенных возможностей в НАТО начали в 2014 году, прибавив Швецию, Финляндию, Австралию, Грузию и Иорданию.

Обновлено в 23:37 Дмитрий Кулеба Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба обратился к НАТО с просьбой начать официальную процедуру рассмотрения заявки Украины на присоединение к Программе расширенных возможностей НАТО. Об этом он заявил в штабквартиру Альянса в Брюсселе 15 января,…

Обновлено в 01:02 В НАТО просьбу пока не комментируют.

ФОТО К НОВОСТИ: «НАТО начнет рассмотрение заявки Украины на участие в Программе расширенных возможностей, - вице-премьер Кулеба»
Фото Кулеба призвал НАТО рассмотреть заявку Украины на присоединение к Программе расширенных возможностей
Фото Кулеба призвал НАТО начать рассмотрение заявки Украины на присоединение к Программе расширенных возможностей
Фото Украина просит НАТО о присоединении к Программе расширенных возможностей
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  16.01.20, 01:02 В НАТО просьбу пока не комментируют.
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