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НАТО обеспечит безопасность в Азовском море, - Порошенко

НАТО обеспечит безопасность в Азовском море, - Порошенко (7 новостей)

«Североатлантический альянс будет обеспечивать безопасность в акватории Азовского моря»

НАТО будет обеспечивать безопасность в акватории Азовского моря. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, сообщает РБК-Украина в четверг, 13 декабря.

По словам украинского лидера, Альянс обеспечит безопасность в регионе, что сейчас необходимо Украине.

"НАТО, как мы уже договорились, будут следить за делами в Азовском море и будут обеспечивать безопасность в регионе. Это то, что нам сейчас нужно", – сказал Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что Украина поддерживает открытие миссии НАТО в Азовском море.

НАТО предоставит Украине оборудование для защищенной связи
НАТО предоставит Украине оборудование для защищенной связи

"Мы поддерживаем открытие миссии НАТО в Азовском море для того, чтобы обеспечить лучшее понимание ситуации во всем регионе. Это очень важно, что Украина будет принимать участие в программе RASP, и мы принимаем эту поддержку для повышения безопасности на территории Азовского моря", – заявил президент.

Он также добавил, что НАТО должно усилить постоянное присутствие в Черном море.

"Считаю, что НАТО должно усилить постоянное присутствие в Черном море, чтобы предотвратить дальнейшее обострение и обеспечить безопасность в регионе", – сказал Порошенко.

Ранее Германия предложили расширить наблюдательную миссию ОБСЕ в Украине на Азовское море.

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MIGnews MIGnews  ·  13.12.18, 14:46 Североатлантический альянс будет обеспечивать безопасность в акватории Азовского моря.
Голос.UA Голос.UA  ·  13.12.18, 15:04 НАТО будет обеспечивать безопасность в Азовском море. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает…
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