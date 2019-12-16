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НАТО отметило наивысшую активность подлодок РФ со времен холодной войны

НАТО отметило наивысшую активность подлодок РФ со времен холодной войны (4 новости)

«  В Североатлантическом альянсе считают, что Россия наращивает активность подводных лодок, заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, пишет в понедельник, 16…»

НАТО утверждает, что активность российских подводных лодок в уходящем году достигла самого высокого уровня со времени окончания холодной войны. Об этом пишет в понедельник германская медиагруппа RND со ссылкой на доклад альянса. По ее данным, в штаб-квартире НАТО идут интенсивные дискуссии о возможном ответе на маневры подлодок РФ. «Россия постоянно активизирует свои операции под водой», — приводит медиагруппа слова представителя альянса Оаны Лунгеску. Она утверждает, что, прежде всего, это касается северной части Атлантического океана и Норвежского моря. Лунгеску заявила, что НАТО отреагирует модернизацией средств противодействия подводным лодкам и усилением патрулирования. В альянсе отмечают, что маршруты военного снабжения, каналы коммуникации и гражданские торговые пути в Северной Атлантике «имеют жизненно важное значение для безопасности Европы». В альянсе опасаются, что Москва хочет подорвать связи между ЕС и США в Атлантике, пишет RND со ссылкой на неназванные источники в НАТО. Там предупредили об особой опасности российских ракет подводного базирования. Медиагруппа упоминает при этом подлодки проекта 955 «Борей» и разрабатываемые Россией гиперзвуковые ракеты «Циркон». Аналитики НАТО считают, что РФ хочет быть в состоянии проводить операции с использованием своего подводного флота по всему миру. По их оценке, имея значительный перевес в подлодках, Москва смогла бы решить возможный конфликт в Балтийском море в свою пользу. Подлодки также могли бы повредить кабели коммуникации, проложенные по морскому дну, предупреждают эксперты.

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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  16.12.19, 13:55   В Североатлантическом альянсе считают, что Россия наращивает активность подводных лодок, заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, пишет в понедельник, 16 декабря, Интерфакс-Украина.   "Россия последовательно…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  16.12.19, 16:37 В 2019 году НАТО зафиксировало наибольшую со времен холодной войны активность российских подводных лодок. Об этом говорится в материале RND.По данным издания, особенная активность проявлялась в Северной…
Газета День Газета День  ·  16.12.19, 16:45 Североатлантический альянс наблюдает наибольшую активность подводных лодок российских ВМС за последние десятилетия. Об этом сообщает немецкая сеть Redaktionsnetzwerk Deutschlands (RND), передает Укринформ.…
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