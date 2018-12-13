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Depo.ua Depo.ua · · Обновлено в 14:50
· НАТО · Президент Украины · Брифинг
НАТО предоставит Украине оборудование для защищенной связи

НАТО предоставит Украине оборудование для защищенной связи (8 новостей)

«В ближайшее время НАТО намерены передать ВСУ оборудование для защищенной связи»

Об этом во время совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, информирует Depo.ua . "Я только что сообщил президенту Порошенко, что мы доставим оборудование для защищенной связи в украинскую армию до конца года", – заявил Столтенберг. Генсек подчеркнул, что этот шаг станет одним из проявлений реакции на российскую агрессию в Черном море. Столтенберг повторил, что НАТО единогласно осуждает российскую агрессию. "Не может быть оправдания использованию силы против украинских моряков и кораблей. Россия должна безотлагательно освободить моряков и вернуть захваченные корабли", – заявил он.

Обновлено в 14:22 В ближайшее время НАТО намерены передать ВСУ оборудование для защищенной связи.

Обновлено в 14:50 НАТО продолжит оказывать помощь и поддерживать Украину в противостоянии агрессии РФ.

ФОТО К НОВОСТИ: «НАТО предоставит Украине оборудование для защищенной связи»
Фото НАТО предоставит Украине оборудование для защищенной связи
Фото НАТО передаст Украине оборудование для защищенной связи
Фото Порошенко договорился со Столтенбергом о наблюдении НАТО за ситуацией в Азовском море
Фото НАТО передаст Украине оборудование для защищенной связи
Фото Встреча Порошенко и Столтенберга: НАТО поможет усилить Военно-морские силы Украины
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Европейская правда Европейская правда  ·  13.12.18, 13:08 Североатлантический альянс в ближайшие недели намерен передать украинским военным оборудование для защищенной связи.
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Главком Главком  ·  13.12.18, 14:01 Североатлантический альянс (НАТО) в ближайшие недели намерен передать украинским военным оборудование для защищенной связи. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на совместной…
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Новое Время Новое Время  ·  13.12.18, 14:05 Во время переговоров президента Украины с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе стороны договорились о наблюдении НАТО за ситуацией в Азовском море.
Телеграф Телеграф  ·  13.12.18, 14:22 В ближайшее время НАТО намерены передать ВСУ оборудование для защищенной связи.
Телеграф Телеграф  ·  13.12.18, 14:50 НАТО продолжит оказывать помощь и поддерживать Украину в противостоянии агрессии РФ.
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