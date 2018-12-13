НАТО предоставит Украине оборудование для защищенной связи

Об этом во время совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, информирует Depo.ua . "Я только что сообщил президенту Порошенко, что мы доставим оборудование для защищенной связи в украинскую армию до конца года", – заявил Столтенберг. Генсек подчеркнул, что этот шаг станет одним из проявлений реакции на российскую агрессию в Черном море. Столтенберг повторил, что НАТО единогласно осуждает российскую агрессию. "Не может быть оправдания использованию силы против украинских моряков и кораблей. Россия должна безотлагательно освободить моряков и вернуть захваченные корабли", – заявил он.

Обновлено в 14:22 В ближайшее время НАТО намерены передать ВСУ оборудование для защищенной связи.

Обновлено в 14:50 НАТО продолжит оказывать помощь и поддерживать Украину в противостоянии агрессии РФ.