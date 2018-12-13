НАТО признает стремление Украины присоединиться к Альянсу - Столтенберг

Генеральный секретарь Альянса призвал Украину продолжать внедрять реформы, в частности в контексте усиления гражданского контроля над вопросами безопасности и разведывательными службами, продолжения борьбы с коррупцией и защиты прав меньшинств. НАТО признает стремление Украины присоединиться к Альянсу. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал на совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции в Брюсселе, которая транслировалась на сайте НАТО. «Союзники признают стремление Украины присоединиться к Альянсу. Мы хотим видеть, как ваша страна добивается успеха, и мы настроены помочь вам сделать это», — подчеркнул Столтенберг. «Эффективное управление и реформы приблизят Украину к евроатлантической семье. Важный прогресс уже достигнут, и мы поощряем Украину продолжать идти по пути реформ, в том числе речь идет об усилении гражданского контроля за вопросами безопасности и разведывательными службами, борьбе с коррупцией и защите прав меньшинств», — заявил Столтенберг.