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НАТО признает стремление Украины присоединиться к Альянсу - Столтенберг

НАТО признает стремление Украины присоединиться к Альянсу - Столтенберг (3 новости)

«Генеральный секретарь Альянса призвал Украину продолжать внедрять реформы, в частности в контексте усиления гражданского контроля над вопросами безопасности и разведывательными…»

Генеральный секретарь Альянса призвал Украину продолжать внедрять реформы, в частности в контексте усиления гражданского контроля над вопросами безопасности и разведывательными службами, продолжения борьбы с коррупцией и защиты прав меньшинств. НАТО признает стремление Украины присоединиться к Альянсу. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал на совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции в Брюсселе, которая транслировалась на сайте НАТО. «Союзники признают стремление Украины присоединиться к Альянсу. Мы хотим видеть, как ваша страна добивается успеха, и мы настроены помочь вам сделать это», — подчеркнул Столтенберг. «Эффективное управление и реформы приблизят Украину к евроатлантической семье. Важный прогресс уже достигнут, и мы поощряем Украину продолжать идти по пути реформ, в том числе речь идет об усилении гражданского контроля за вопросами безопасности и разведывательными службами, борьбе с коррупцией и защите прав меньшинств», — заявил Столтенберг.

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Униан Униан  ·  13.12.18, 13:43 Генеральный секретарь Альянса призвал Украину продолжать внедрять реформы, в частности в контексте усиления гражданского контроля над вопросами безопасности и разведывательными службами, продолжения борьбы…
Газета День Газета День  ·  13.12.18, 14:44 НАТО признает стремление Украины присоединиться к Альянсу.   Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал на совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции в Брюсселе,…
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