НАТО: Россия несет исключительную ответственность за смерть ракетного договора (5 новостей) «НАТО будет принимать меры по контролю оружия массового уничтожения»

НАТО полностью поддержал решение США о выходе из ядерного договора с Россией, обвинив в этой ситуации РФ, которая не желает выполнять его условия. Об этом говорится в заявлении НАТО.

"Россия сегодня продолжает нарушать договор о РСМД (ракетах средней и малой дальности, - ред.)…" – говорится в заявлении.

В альянсе также отметили, что Россия не воспользовалась возможностью в течение последних шести месяцев выполнить свои обязательства по договору.

"Россия несет исключительную ответственность за прекращение действия договора. Мы сожалеем о том, что Россия не продемонстрировала готовность и не предприняла никаких очевидных шагов для выполнения своих международных обязательств. Ситуация, когда США полностью соблюдают договор, а Россия - нет, не является устойчивой", - подчеркнули в НАТО.

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Там также заверили, что альянс "отреагирует взвешенно и ответственно на существенные риски для безопасности союзников, связанные с российской ракетой 9М729". В НАТО заявили, что договорились о принятии пакета оборонительных мер.

Сегодня США и РФ вышли из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. По мнению многих экспертов, это грозит началом новой гонки вооружений.

Обновлено в 14:01 НАТО будет принимать меры по контролю оружия массового уничтожения.

Обновлено в 14:25 В НАТО отмечают, что полностью поддерживают решение США о выходе из договора. В то же время за остановку его действия Россия "несет исключительную ответственность".