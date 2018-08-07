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Натовский истребитель случайно выпустил боевую ракету в небе над Прибалтикой (5 новостей) «Сейчас военные службы занимаются поисками снаряда»

Истребитель ВВС Испании Eurofighter, входящий в состав миссии НАТО в Эстонии, по ошибке выпустил боевую ракету "воздух-воздух" AMRAAM.

Траектория полета ракеты, местоположение и статус уточняются, сообщили в пресс-службе главного штаба Сил обороны Эстонии, передает Интерфакс.

Инцидент произошел в 15:44 над территорией для воздушных упражнений Пангоди близ города Отепя.

Ракета обладает режимом самоуничтожения, но не исключено, что она упала на землю. Предполагаемое место падения ракеты, наполненной взрывчатым веществом, - в 40 км к северу от Тарту.

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Силы обороны приступили к поисковой операции, используются вертолеты ВВС.

Силы обороны просят людей, обнаруживших ракету или ее части, не трогать их, отойти на безопасное расстояние.

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