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Натовский истребитель случайно выпустил боевую ракету в небе над Прибалтикой

Натовский истребитель случайно выпустил боевую ракету в небе над Прибалтикой (5 новостей)

«Сейчас военные службы занимаются поисками снаряда»

Истребитель ВВС Испании Eurofighter, входящий в состав миссии НАТО в Эстонии, по ошибке выпустил боевую ракету "воздух-воздух" AMRAAM.

Траектория полета ракеты, местоположение и статус уточняются, сообщили в пресс-службе главного штаба Сил обороны Эстонии, передает Интерфакс.

Инцидент произошел в 15:44 над территорией для воздушных упражнений Пангоди близ города Отепя.

Ракета обладает режимом самоуничтожения, но не исключено, что она упала на землю. Предполагаемое место падения ракеты, наполненной взрывчатым веществом, - в 40 км к северу от Тарту.

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Силы обороны приступили к поисковой операции, используются вертолеты ВВС.

Силы обороны просят людей, обнаруживших ракету или ее части, не трогать их, отойти на безопасное расстояние.

Истребитель Eurofighter Typhoon 2000 вернулся на авиабазу, начато расследование.

ФОТО К НОВОСТИ: «Натовский истребитель случайно выпустил боевую ракету в небе над Прибалтикой»
Фото Испанский истребитель случайно выпустил над Эстонией боевую ракету
Фото Натовский истребитель случайно выпустил боевую ракету в небе над Прибалтикой
Фото ЧП в небе над Прибалтикой: истребитель НАТО случайно выпустил боевую ракету
Фото Испанский истребитель случайно запустил боевую ракету над Эстонией
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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  07.08.18, 20:02 Сейчас военные службы занимаются поисками снаряда.
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