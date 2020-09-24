  1. Главная
  2. Новости
  3. Навальный останется в Германии для продолжения лечения последствия отравления
Гордон Гордон · · Обновлено в 01:50
· Германия · Оппозиция
Навальный останется в Германии для продолжения лечения последствия отравления

Навальный останется в Германии для продолжения лечения последствия отравления (7 новостей)

«Напередодні Навального виписали з берлінської клініки «Шаріте»»

Российский оппозиционер Алексей Навальный будет проходить реабилитацию в Германии. По словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, восстановления Навального "займет еще много времени".Российский оппозиционер Алексей Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации, который может занять несколько недель. Об этом 24 сентября сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в эфире YouTube-канала "Навальный LIVE".

"Естественно, процесс восстановления Навального займет еще много времени. Он остается пока в Германии, он будет там проходить реабилитацию, это явно вопрос не нескольких дней и, наверное, даже не пары недель", заявила Ярмыш.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство со...

Обновлено в 00:55 Напередодні Навального виписали з берлінської клініки «Шаріте»

Обновлено в 01:50 Накануне Навального выписали из берлинской клиники "Шарите".

ФОТО К НОВОСТИ: «Навальный останется в Германии для продолжения лечения последствия отравления»
Фото "Вопрос не пары недель". Навальный останется в Германии на время реабилитации
Фото Навальный останется в Германии на время реабилитации
Фото Навальный останется в Германии до конца реабилитации
Фото Навальний залишиться в Німеччині на час реабілітації
Фото Навальный останется в Германии до окончания курса реабилитации
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Страна.ua Страна.ua  ·  24.09.20, 21:56 ...
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  24.09.20, 23:37 Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого пытались отравить ядом группы "Новичок", останется в Германии на время реабилитации.
РБК Украина РБК Украина  ·  24.09.20, 23:58 Российский оппозиционер Алексей Навальный останется в Германии до окончания курса реабилитации. Это может занять недели.Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в эфире YouTube-канала…
Униан Униан  ·  25.09.20, 00:36 Российский оппозиционер Алексей Навальный будет проходить реабилитацию в Германии.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Главком Главком  ·  25.09.20, 00:55 Напередодні Навального виписали з берлінської клініки «Шаріте»
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.09.20, 01:50 Российский оппозиционер Алексей Навальный останется в ФРГ до завершения курса реабилитации. По словам представителя политика Киры Ярмыш, это может занять недели. Об этом в четверг, 24 сентября, его пресс-секретарь…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Крым и Донбасс стали блендером, который перемолол российскую оппозицию, – Казарин

Крым и Донбасс стали блендером, который перемолол российскую оппозицию, –…
У Трампа рассказали, на каких условиях он примет результаты президентских выборов

У Трампа рассказали, на каких условиях он примет результаты президентских…
Племянница Трампа обвинила его в хищении миллионов долларов

Племянница Трампа обвинила его в хищении миллионов долларов
Навальный останется в Германии до окончания курса реабилитации

Навальный останется в Германии до окончания курса реабилитации
Оценки матча Риека – Колос. У Селезнева 5 баллов

Оценки матча Риека – Колос. У Селезнева 5 баллов
Зеленский прибыл на границу со Словакией: Пограничники доложили о причине скопления фур

Зеленский прибыл на границу со Словакией: Пограничники доложили о причине…
Миграционная служба закрылась на карантин из-за вспышки COVID-19

Миграционная служба закрылась на карантин из-за вспышки COVID-19
Обращение президента Украины к ООН

Обращение президента Украины к ООН
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.