Навальный останется в Германии для продолжения лечения последствия отравления

Российский оппозиционер Алексей Навальный будет проходить реабилитацию в Германии. По словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, восстановления Навального "займет еще много времени".Российский оппозиционер Алексей Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации, который может занять несколько недель. Об этом 24 сентября сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в эфире YouTube-канала "Навальный LIVE".

"Естественно, процесс восстановления Навального займет еще много времени. Он остается пока в Германии, он будет там проходить реабилитацию, это явно вопрос не нескольких дней и, наверное, даже не пары недель", заявила Ярмыш.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство со...

Обновлено в 00:55 Напередодні Навального виписали з берлінської клініки «Шаріте»

Обновлено в 01:50 Накануне Навального выписали из берлинской клиники "Шарите".