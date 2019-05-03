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Найден ранее неизвестный прижизненный портрет Леонардо да Винчи (фото)

Найден ранее неизвестный прижизненный портрет Леонардо да Винчи (фото) (6 новостей)

«Автор рисунка остается неизвестным. По данным СМИ, портрет да Винчи мог нарисовать один из его ассистентов»

В Италии два эксперта намерены провести исследования ДНК пряди волос, некогда принадлежавшей всемирно известному художнику и ученому Леонардо да Винчи. Об этом сообщило издание The Guardian.

Образец был обнаружен в США - в частной коллекции. Волосы были впервые показаны в Музее Леонардо да Винчи (Museo Ideale Leonardo da Vinci) 2 мая, к 500-летию со дня смерти художника.

«За Атлантическим океаном мы нашли прядь волос с исторической отметкой «Les Cheveux de Leonardo da Vinci». Эта удивительная реликвия позволит нам продвинуться вперед в исследовании ДНК Да Винчи», - отметили в совместном заявлении директор музея Алессандро Веццози и президент фонда Leonardo da Vinci Heritage Foundation Агнезе Сабато.

В 2016 году исследователи заявили, что проследили непрерывную родословную от брата Леонардо Да Винчи по имени Доменико до 35 мужчин, которые, вероятно, являются его потомками. Большинство из них живут в Тоскане.

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Теперь исследователи хотят сравнить ДНК из волос художника с материалом его гипотетических потомков, а также с останками в его могиле.

«Эта реликвия (волосы, - ред.) — то, что нам нужно, чтобы сделать наши исторические исследования более убедительными с научной точки зрения. Мы планируем провести анализ ДНК по реликвии и сравнить ее с живыми потомками Леонардо, а также с костями, найденными в захоронениях да Винчи, которые мы определили в последние годы», - заявил председатель Фонда наследия Леонардо да Винчи Агнезе Сабато.

Исследование волос позволит не только удостовериться в их подлинности, но и поможет разобраться, принадлежат ли предполагаемые останки художнику да Винчи. Он был похоронен в часовне Сен-Флорен в замке Амбуаз, который пострадал во времена Французской революции. В дальнейшем останки были перезахоронены в другой часовне — Сен-Юбер.

ФОТО К НОВОСТИ: «Найден ранее неизвестный прижизненный портрет Леонардо да Винчи (фото)»
Фото Обнаружен неизвестный прижизненный портрет да Винчи
Фото Обнаружен неизвестный прижизненный портрет да Винчи
Фото Итальянцы намерены восстановить ДНК Леонардо да Винчи по пряди его волос
Фото В Великобритании обнаружили неизвестный ранее портрет Леонардо да Винчи
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  03.05.19, 18:10 В Британской королевской коллекции был обнаружен неизвестный прижизненный портрет легендарного Леонардо да Винчи. Об этом пишет The Guardian. Работа неизвестного автора будет выставлена в Лондоне, поскольку…
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MIGnews MIGnews  ·  03.05.19, 19:40 Автор рисунка остается неизвестным. По данным СМИ, портрет да Винчи мог нарисовать один из его ассистентов.
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Голос.UA Голос.UA  ·  03.05.19, 22:51 В Британской королевской коллекции был обнаружен неизвестный прижизненный портрет легендарного Леонардо да Винчи. Об этом сообщает The Guardian. Работа неизвестного автора будет выставлена в Лондоне,…
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