Найден ранее неизвестный прижизненный портрет Леонардо да Винчи (фото) (6 новостей) «Автор рисунка остается неизвестным. По данным СМИ, портрет да Винчи мог нарисовать один из его ассистентов»

В Италии два эксперта намерены провести исследования ДНК пряди волос, некогда принадлежавшей всемирно известному художнику и ученому Леонардо да Винчи. Об этом сообщило издание The Guardian.

Образец был обнаружен в США - в частной коллекции. Волосы были впервые показаны в Музее Леонардо да Винчи (Museo Ideale Leonardo da Vinci) 2 мая, к 500-летию со дня смерти художника.

«За Атлантическим океаном мы нашли прядь волос с исторической отметкой «Les Cheveux de Leonardo da Vinci». Эта удивительная реликвия позволит нам продвинуться вперед в исследовании ДНК Да Винчи», - отметили в совместном заявлении директор музея Алессандро Веццози и президент фонда Leonardo da Vinci Heritage Foundation Агнезе Сабато.

В 2016 году исследователи заявили, что проследили непрерывную родословную от брата Леонардо Да Винчи по имени Доменико до 35 мужчин, которые, вероятно, являются его потомками. Большинство из них живут в Тоскане.

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Теперь исследователи хотят сравнить ДНК из волос художника с материалом его гипотетических потомков, а также с останками в его могиле.

«Эта реликвия (волосы, - ред.) — то, что нам нужно, чтобы сделать наши исторические исследования более убедительными с научной точки зрения. Мы планируем провести анализ ДНК по реликвии и сравнить ее с живыми потомками Леонардо, а также с костями, найденными в захоронениях да Винчи, которые мы определили в последние годы», - заявил председатель Фонда наследия Леонардо да Винчи Агнезе Сабато.

Исследование волос позволит не только удостовериться в их подлинности, но и поможет разобраться, принадлежат ли предполагаемые останки художнику да Винчи. Он был похоронен в часовне Сен-Флорен в замке Амбуаз, который пострадал во времена Французской революции. В дальнейшем останки были перезахоронены в другой часовне — Сен-Юбер.