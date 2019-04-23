Назарбаев предложил выдвинуть Токаева кандидатом в президенты

Бывший президент Казахстана призвал избирателей поддержать кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на внеочередных выборах.Ушедший в отставку с поста президента Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил правящей партии выдвинуть действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева кандидатом на досрочных президентских выборах.

Это предложение Назарбаев обнародовал во вторник, 23 апреля, в Нур-Султане на внеочередном съезде партии "Нур Отан", председателем которой он является. Он попросил избирателей поддержать кандидатуру Токаева. "Уверен, что Токаев - тот человек, который полностью будет следовать политике дружбы, равных прав всех казахстанцев… Я полностью верю ему и считаю достойным гражданином, чтобы возглавить страну", - заявил первый президент Казахстана. Внеочередные выборы пройдут 9 июня 19 марта Нурсултан Назарбаевобъявил о решении подать в отставку после почти 30 лет правления. Он сохранит за собой пост главы совета безопасности страны и лидера правящей партии "Нур Отан". В соответствии с конституцией республики полномочия президента перешли к председателю сената Касым-Жомарту Токаеву. Досрочные президентские выборы в Казахстане запланированы на 9 июня. Предыдущие президентские выборы в Казахстане состоялись в апреле 2015 года. Президент республики избирается сроком на пять лет. Согласно конституции, очередные выборы главы государства проводятся в первое воскресенье декабря, а внеочередные назначаются решением президента страны и проводятся в течение двух месяцев со дня их назначения. _____________ Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android Эта новость также на сайте Deutsche Welle.