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Назарбаев предложил выдвинуть Токаева кандидатом в президенты

Назарбаев предложил выдвинуть Токаева кандидатом в президенты (4 новости)

«Первый президент Казахстана, председатель партии власти «Нур Отан» Нурсултан Назарбаев предложил на съезде партии выдвинуть действующего президента Касым-Жомарт Токаева кандидатом…»

Бывший президент Казахстана призвал избирателей поддержать кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на внеочередных выборах.Ушедший в отставку с поста президента Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил правящей партии выдвинуть действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева кандидатом на досрочных президентских выборах.

Это предложение Назарбаев обнародовал во вторник, 23 апреля, в Нур-Султане на внеочередном съезде партии "Нур Отан", председателем которой он является. Он попросил избирателей поддержать кандидатуру Токаева. "Уверен, что Токаев - тот человек, который полностью будет следовать политике дружбы, равных прав всех казахстанцев… Я полностью верю ему и считаю достойным гражданином, чтобы возглавить страну", - заявил первый президент Казахстана. Внеочередные выборы пройдут 9 июня 19 марта Нурсултан Назарбаевобъявил о решении подать в отставку после почти 30 лет правления. Он сохранит за собой пост главы совета безопасности страны и лидера правящей партии "Нур Отан". В соответствии с конституцией республики полномочия президента перешли к председателю сената Касым-Жомарту Токаеву. Досрочные президентские выборы в Казахстане запланированы на 9 июня. Предыдущие президентские выборы в Казахстане состоялись в апреле 2015 года. Президент республики избирается сроком на пять лет. Согласно конституции, очередные выборы главы государства проводятся в первое воскресенье декабря, а внеочередные назначаются решением президента страны и проводятся в течение двух месяцев со дня их назначения. _____________ Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android Эта новость также на сайте Deutsche Welle.

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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  23.04.19, 08:59 Первый президент Казахстана, председатель партии власти Нур Отан Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего президента Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты страны на предстоящих 9 июня…
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  23.04.19, 11:21 Первый президент Казахстана, председатель партии власти «Нур Отан» Нурсултан Назарбаев предложил на съезде партии выдвинуть действующего президента Касым-Жомарт Токаева кандидатом в президенты страны…
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