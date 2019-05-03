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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 15:20
· НАТО · США
Назначен новый главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе

Назначен новый главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (8 новостей)

«Тод Волтерс сменил на этой должности генерала Кертиса Скапарротти»

Генерал ВВС США Тод Уолтерс назначен на пост верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR). Он сменил на этой должности Кертиса Скапаротти, сообщает ТАСС в пятницу, 3 мая.

Церемония передачи полномочий прошла в штабе объединенных вооруженных сил НАТО в бельгийском Монсе при участии генсека альянса Йенса Столтенберга.

Генералу Уолтерсу было передано знамя Объединенных сил НАТО. Столтенберг вручил Скапаротти медаль НАТО За отличную службу.

"Как заявил генерал Эйзенхауэр, первый командующий силами НАТО, мы озабочены не только защитой людей, но и защитой наших свобод. В течение 70 лет альянс защищал свободу, демократию и верховенство закона. Мы защищаем наши ценности и право человека жить своей жизнью. НАТО успешно противостояла Советскому Союзу, остановила жестокие войны на Балканах, принесла победу над Аль-Каидой в Афганистане и способствовала распространению демократии в мире", – сказал Столтенберг.

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Кертис Скапаротти занимал должность главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе с 11 марта 2016 года по 3 мая 2019 года.

Генерал Тод Уолтерс – в прошлом летчик-истребитель. Он занимал пост командующего американскими ВВС в Европе и Африке, принимал участие в операциях США в Ираке и Афганистане.

Ранее Североатлантический альянс опубликовал ежегодный доклад генсека НАТО, в котором говорится о роли Украины для безопасности альянса. Также в НАТО вновь подтвердили перспективу членства Украины в альянсе.

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Обновлено в 14:41 Официальная церемония передачи командования состоялась в Бельгии.

Обновлено в 15:20

ФОТО К НОВОСТИ: «Назначен новый главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе»
Фото У НАТО новый главнокомандующий в Европе
Фото Американский генерал Уолтерс официально стал главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе
Фото Генерал армии США Тод Уолтерс назначен новым командующим силами НАТО в Европе
Фото Объединенные силы НАТО в Европе возглавил генерал США Волтерс
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Facenews Facenews  ·  03.05.19, 13:25 Главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе стал генерал ВВС США Тод Уолтерс.Официальная церемония передачи ему полномочий от уходящего командующего Кертиса Скапаротти состоялась…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  03.05.19, 13:48 Верховним головнокомандувачем Об`єднаних збройних сил НАТО у Європі став американський генерал Тод Волтерс
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.05.19, 14:07 Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил Организации Североатлантического договора (НАТО) в Европе стал американский генерал Тод Волтерс.
Униан Униан  ·  03.05.19, 14:30 Тод Волтерс сменил на этой должности генерала Кертиса Скапарротти.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  03.05.19, 14:30 Тод Уолтерс, генерал военно-воздушных сил США, сменил на посту командующего силами НАТО в Европе генерала Кертиса Скапаротти, который в конце мая должен выйти в отставку. Генерал военно-воздушных…
ТСН ТСН  ·  03.05.19, 14:41 Официальная церемония передачи командования состоялась в Бельгии.
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