Назначен новый главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (8 новостей) «Тод Волтерс сменил на этой должности генерала Кертиса Скапарротти»

Генерал ВВС США Тод Уолтерс назначен на пост верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR). Он сменил на этой должности Кертиса Скапаротти, сообщает ТАСС в пятницу, 3 мая.

Церемония передачи полномочий прошла в штабе объединенных вооруженных сил НАТО в бельгийском Монсе при участии генсека альянса Йенса Столтенберга.

Генералу Уолтерсу было передано знамя Объединенных сил НАТО. Столтенберг вручил Скапаротти медаль НАТО За отличную службу.

"Как заявил генерал Эйзенхауэр, первый командующий силами НАТО, мы озабочены не только защитой людей, но и защитой наших свобод. В течение 70 лет альянс защищал свободу, демократию и верховенство закона. Мы защищаем наши ценности и право человека жить своей жизнью. НАТО успешно противостояла Советскому Союзу, остановила жестокие войны на Балканах, принесла победу над Аль-Каидой в Афганистане и способствовала распространению демократии в мире", – сказал Столтенберг.

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Кертис Скапаротти занимал должность главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе с 11 марта 2016 года по 3 мая 2019 года.

Генерал Тод Уолтерс – в прошлом летчик-истребитель. Он занимал пост командующего американскими ВВС в Европе и Африке, принимал участие в операциях США в Ираке и Афганистане.

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Обновлено в 14:41 Официальная церемония передачи командования состоялась в Бельгии.

Обновлено в 15:20