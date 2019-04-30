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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 17:20
· Пресс-служба · Великобритания · Посол
Назначен новый посол Великобритании в Украине

Назначен новый посол Великобритании в Украине (6 новостей)

«Новым послом Великобритании в Украине назначена Мелинда Симмонс. Она сменит Джудит Гоф, работающую послом с 2015 года»

Великобритании назначили нового посла страны в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Соединенного Королевства.

Новым послом Великобритании в Украине станла Мелинда Симмонс. К своим обязанностям она приступит летом 2019 года. 

"Мелинда Симмонс была назначена послом Ее Величества на Украине и сменит Джудит Гоф, которую ждет другое дипломатическое назначение. Симмонс вступит в должность летом 2019", - говорится в документе.

Джудит Гоф стала послом Великобритании на Украине в сентябре 2015 года.

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Ранее Мелинда Симмонс занимала различные посты в британском Министерстве по вопросам международного развития, в том числе замещала глав департаментов Европы, а также Ближнего Востока и Северной Африки. В 2013 году она перешла в Министерство иностранных дел (МИД), где до 2016 года занимала должность заместителя главы департамента, курирующего проблематику вооруженных конфликтов. В 2016-2017 году она работала в британском Национальном секретариате по безопасности.

С 2018 года Симмонс проходит в МИД страны курс подготовки к работе на новой должности, усиленно изучает украинский язык.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Петр Порошенко уволил с должности посла Украины в Молдове Ивана Гнатишина. Указ под номером 168/2019 был подписан 25 апреля 2019 года. 

Позже министр дел Украины Павел Климкин прокомментировал увольнение посла Украины в Молдове Ивана Гнатишина. Он объяснил, что посла уволили по его собственному желанию, "учитывая личные обстоятельства и возраст".

Обновлено в 16:52 Новым послом Великобритании в Украине назначена Мелинда Симмонс. Она сменит Джудит Гоф, работающую послом с 2015 года.

Обновлено в 17:20 Ротация посла Великобритании в Украине состоится летом текущего года – вместо Джудит Гоф на эту должность назначена Мелинда Симмонс (Melinda Simmons).

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  30.04.19, 16:52 Новым послом Великобритании в Украине назначена Мелинда Симмонс. Она сменит Джудит Гоф, работающую послом с 2015 года.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  30.04.19, 17:20 Ротация посла Великобритании в Украине состоится летом текущего года – вместо Джудит Гоф на эту должность назначена Мелинда Симмонс (Melinda Simmons).
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