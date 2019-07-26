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Политика
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Назначение председателя КГГА "сверху" - это сценарии Януковича и нарушение Конституции, - Кличко

Назначение председателя КГГА "сверху" - это сценарии Януковича и нарушение Конституции, - Кличко (3 новости)

«Попытки разделить должности мэра Киева и председателя КГГА и ввести в столице двоевластие неконституционными и недемократическими. Речь идет о наступлении…»

Мэр Киева высказался о скандале

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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  26.07.19, 16:01 "Попытки разделить должности мэра Киева и председателя КГГА и ввести в столице двоевластие неконституционными и недемократическими. Речь идет о наступлении на местное самоуправление и свертывания реформы…
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