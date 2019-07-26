Назначение председателя КГГА "сверху" - это сценарии Януковича и нарушение Конституции, - Кличко (3 новости) «Попытки разделить должности мэра Киева и председателя КГГА и ввести в столице двоевластие неконституционными и недемократическими. Речь идет о наступлении…»