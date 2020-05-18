Назначили нового руководителя Одесской таможни

Горнодобывающая компания Ferrexpo назначила нового руководителя вместо Константина Жеваго, которого подозревают в растрате имущества банка "Финансы и Кредит". Новым исполняющим обязанности генерального директора был назначен Джеймс Норт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ferrexpo.

"Совет директоров рад объявить о назначении Джеймса Норта исполняющим обязанности генерального директора Ferrexpo после завершения общего собрания акционеров, которое состоится 28 мая 2020 года. Джим будет совмещать свою должность главного операционного директора с должностью исполняющего обязанности генерального директора. Он не войдет в состав совета, но будет приглашен на все заседания совета", - говорится в сообщении компании.