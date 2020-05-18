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Назначили нового руководителя Одесской таможни

Назначили нового руководителя Одесской таможни (3 новости)

«Горнодобывающая компания Ferrexpo Plc. назначила главного операционного директора Джеймса Норта и.о. генерального директора компании»

Горнодобывающая компания Ferrexpo назначила нового руководителя вместо Константина Жеваго, которого подозревают в растрате имущества банка "Финансы и Кредит". Новым исполняющим обязанности генерального директора был назначен Джеймс Норт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ferrexpo.

"Совет директоров рад объявить о назначении Джеймса Норта исполняющим обязанности генерального директора Ferrexpo после завершения общего собрания акционеров, которое состоится 28 мая 2020 года. Джим будет совмещать свою должность главного операционного директора с должностью исполняющего обязанности генерального директора. Он не войдет в состав совета, но будет приглашен на все заседания совета", - говорится в сообщении компании.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  18.05.20, 20:29 Горнодобывающая компания Ferrexpo Plc. назначила главного операционного директора Джеймса Норта и.о. генерального директора компании.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  18.05.20, 21:13 Исполняющим обязанности начальника Одесской таможни назначили Олега Погориловского. Об этом в Facebook сообщает пресс служба Одесской таможни Гостаможслужбы. "Одесская таможня Гостаможслужбы информирует,…
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