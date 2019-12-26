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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 23:21
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Назвали второго члена жюри национального отбора на Евровидение

Назвали второго члена жюри национального отбора на Евровидение (6 новостей)

«Тина Кароль прокомментировала свое назначение»

Тина Кароль, которая стала членом жюри Нацотбора на Евровидение-2020, Юлия Санина и Алена Шоптенко поделились трогательными воспоминаниями. Так, телеканал «1+1» запустил праздничные промо-ролики, в которых призвал в мечтах об идеальном Новом годе не пропустить то, что действительно важно. Своими трогательными воспоминаниями из детства, семейными традициями и представлениями об идеальном Новом годе поделились украинские звезды, а телеканал «1+1» предлагает зрителям рассказать собственные истории, публикуя свои фотографии в социальных сетях под хэштегом #справжнійновийрік. Впоследствии будет создано видео и некоторым телезрителям повезет попасть в официальный аккаунт телеканала.

Алена Шоптенко

Танцовщица, хореограф и участница проекта Танцы со звездами Алена Шоптенко поделилась, что в этом году Новый год для нее особенный: «В этом году я впервые решила серьезно заняться декорированием дома: ездила в гипермаркет покупать все веточки, веночки, игрушки в одном стиле. У нас красивый красно-белый декор везде, ведь я украсила не только дом внутри, но даже елку, которая растет на улице, купила оленя. Также в этом году мне хочется приготовить полноценную праздничный ужин. Каждый год я готовлю оливье по рецепту моей мамы, с довольно необычной рецептурой, но это секрет. В этом году я буду готовить еще и основные блюда». Сыночку Алены уже полтора года, и он тоже радуется праздничной атмосфере: «Он пока не понимает, что это за праздник, только видит игрушки на елке и пытается их сорвать, из-за чего нам пришлось заменить все стеклянные шары на пластиковые. Все время приносит мне то, что ему удалось достать и его счастью нет предела, а я все вешаю назад, и так по кругу. И, конечно же, сынок найдет свой подарок от Деда Мороза под елкой».

"Я сделала это!" Шоптенко кардинально сменила имидж (фото)

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В КГГА рассказали, как будет работать транспорт на Новый год

Катя Осадчая и Юрий Горбунов

А ведущая «Світського життя» Екатерина Осадчая рассказала, что для нее настоящий Новый год - это много мандаринов, улыбок и подарков. Ее муж, ведущий Голосу країни-10 Юрий Горбунов добавил, что важна теплая семейная атмосфера, которая должна царить повсюду.

Елена Кравец

Идеальный рецепт выглядит очень просто и для Елены Кравец: "Я хочу забраться с ногами на диван, взять что-то сладенькое в руки и большую чашку чая, и посмотреть яркий концерт".

Людмила Барбир

Ведущая утреннего шоу "Сніданок з 1+1" Людмила Барбир признается, что обожает со своей семьей украшать елку: "Я придаю огромное значение традиции украшать новогоднюю елку - в этом обязательно должна принимать участие вся семья".

Семейное празднование Нового года по душе и юмористу Юрию Ткачу. "Настоящий Новый год - это когда ты с семьей празднуешь дома - с родителями, с женой, дочкой и маленькой собачкой Бусей", - рассказывает Юрий.

Певица Тина Кароль совместно с телеканалом «1+1» подготовила к праздникам большой рождественский концерт, который восстановит древние украинские традиции колядования и щедрования, и поделилась собственными воспоминаниями: «Свое детство и школьные годы я провела в городе Ивано-Франковск, я воспитана с уважением к нашим традициям. Для меня есть два главн

Обновлено в 23:12 Первым членом жюри национального отбора Евровидения был назначен Андрей Данилко.

Обновлено в 23:21 Ранее сообщалось, что членом жюри национального отбора на международный песенный конкурс 2020 года станет Андрей Данилко.

ФОТО К НОВОСТИ: «Назвали второго члена жюри национального отбора на Евровидение»
Фото Тина Кароль, Юлия Санина и Алена Шоптенко поделились атмосферными традициями встречи Нового года и Рождества
Фото Нацотбор Евровидения-2020: кто стал вторым судьей
Фото Назвали второго члена жюри национального отбора на Евровидение
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  26.12.19, 17:44 Вместе с ранее объявленным судьей Андреем Данилко оценивать конкурсантов будет народная артистка Тина Кароль.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  26.12.19, 18:47 Тина Кароль прокомментировала свое назначение.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  26.12.19, 19:11 Вторым членом жюри на национальном отборе на Евровидение-2020 будет Тина Кароль. Она представляла Украину на Евровидении-2006 и заняла 7 место, сообщает Viva. "Я рада стать членом жюри национального отбора…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  26.12.19, 23:12 Народная артистка Тина Кароль стала вторым судьей национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2020. Об этом сообщила пресс-служба Национальной общественной телерадиокомпании.Первым членом жюри…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  26.12.19, 23:21 Певица Тина Кароль войдет в состав жюри национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2020". Об этом сообщает Общественный вещатель. "Тина Кароль готова поддерживать конкурсантов…
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