Назвали второго члена жюри национального отбора на Евровидение

Тина Кароль, которая стала членом жюри Нацотбора на Евровидение-2020, Юлия Санина и Алена Шоптенко поделились трогательными воспоминаниями. Так, телеканал «1+1» запустил праздничные промо-ролики, в которых призвал в мечтах об идеальном Новом годе не пропустить то, что действительно важно. Своими трогательными воспоминаниями из детства, семейными традициями и представлениями об идеальном Новом годе поделились украинские звезды, а телеканал «1+1» предлагает зрителям рассказать собственные истории, публикуя свои фотографии в социальных сетях под хэштегом #справжнійновийрік. Впоследствии будет создано видео и некоторым телезрителям повезет попасть в официальный аккаунт телеканала.

Алена Шоптенко

Танцовщица, хореограф и участница проекта Танцы со звездами Алена Шоптенко поделилась, что в этом году Новый год для нее особенный: «В этом году я впервые решила серьезно заняться декорированием дома: ездила в гипермаркет покупать все веточки, веночки, игрушки в одном стиле. У нас красивый красно-белый декор везде, ведь я украсила не только дом внутри, но даже елку, которая растет на улице, купила оленя. Также в этом году мне хочется приготовить полноценную праздничный ужин. Каждый год я готовлю оливье по рецепту моей мамы, с довольно необычной рецептурой, но это секрет. В этом году я буду готовить еще и основные блюда». Сыночку Алены уже полтора года, и он тоже радуется праздничной атмосфере: «Он пока не понимает, что это за праздник, только видит игрушки на елке и пытается их сорвать, из-за чего нам пришлось заменить все стеклянные шары на пластиковые. Все время приносит мне то, что ему удалось достать и его счастью нет предела, а я все вешаю назад, и так по кругу. И, конечно же, сынок найдет свой подарок от Деда Мороза под елкой».

"Я сделала это!" Шоптенко кардинально сменила имидж (фото)

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Катя Осадчая и Юрий Горбунов

А ведущая «Світського життя» Екатерина Осадчая рассказала, что для нее настоящий Новый год - это много мандаринов, улыбок и подарков. Ее муж, ведущий Голосу країни-10 Юрий Горбунов добавил, что важна теплая семейная атмосфера, которая должна царить повсюду.

Елена Кравец

Идеальный рецепт выглядит очень просто и для Елены Кравец: "Я хочу забраться с ногами на диван, взять что-то сладенькое в руки и большую чашку чая, и посмотреть яркий концерт".

Людмила Барбир

Ведущая утреннего шоу "Сніданок з 1+1" Людмила Барбир признается, что обожает со своей семьей украшать елку: "Я придаю огромное значение традиции украшать новогоднюю елку - в этом обязательно должна принимать участие вся семья".

Семейное празднование Нового года по душе и юмористу Юрию Ткачу. "Настоящий Новый год - это когда ты с семьей празднуешь дома - с родителями, с женой, дочкой и маленькой собачкой Бусей", - рассказывает Юрий.

Певица Тина Кароль совместно с телеканалом «1+1» подготовила к праздникам большой рождественский концерт, который восстановит древние украинские традиции колядования и щедрования, и поделилась собственными воспоминаниями: «Свое детство и школьные годы я провела в городе Ивано-Франковск, я воспитана с уважением к нашим традициям. Для меня есть два главн

Обновлено в 23:12 Первым членом жюри национального отбора Евровидения был назначен Андрей Данилко.

Обновлено в 23:21 Ранее сообщалось, что членом жюри национального отбора на международный песенный конкурс 2020 года станет Андрей Данилко.