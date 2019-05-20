Назван город с самыми высокими в мире зарплатами (4 новости) «Сан-Франциско подвинул с первого места швейцарский Цюрих»

Сан-Франциско (США) впервые занял первую строчку городов с самым высоким уровнем зарплат в мире. Ранее на первом месте в этом рейтинге был швейцарский Цюрих. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на ежегодный рейтинг, подготовленный Deutsche Bank.

Средняя зарплата в Сан-Франциско, за вычетом налогов, составила $6,52 тыс. в месяц. В Цюрихе, ранее занимавшем первое место по размеру среднего месячного заработка, зарплаты меньше на почти $400.

В пятерку городов с самыми высокими в мире зарплатами входят преимущественно города США. Так, на третьем месте Нью-Йорк ($4,6 тыс. в месяц), на четвертом месте Бостон ($4,28 тыс. в месяц), а на пятом — Чикаго ($4,06 тыс. в месяц).

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Также в перечень городов с самыми высокими зарплатами в мире вошли Сидней, Осло, Копенгаген, Мельбурн и Лондон.

«Быстрое развитие технологического сектора США помогло Сан-Франциско победить традиционные города, которые лидировали в рейтинге раньше», — говорится в отчете Deutsche Bank.