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Фокус Фокус · · Обновлено в 14:54
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Назван лауреат Нобелевской премии мира

Назван лауреат Нобелевской премии мира (13 новостей и 1 видео)

«Назван лауреат Нобелевской премии мира в 2019 году»

В пятницу, 11 октября, в Осло Нобелевский комитет объявил лауреата Нобелевской премии мира 2019 года, которым стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Об этом сообщает нобелевский комитет в Twitter. В прошлом году новый премьер-министр Эфиопии подписал мирную декларацию с Эритреей, прекратив 20-летнюю войну между странами. Первая одержала независимость от Эфиопии в 1993 году, но в 1998 году разгорелся вооруженный конфликт из-за пограничных территорий. Активные столкновения продолжались на протяжении двух лет. По оценкам International Crisis Group, за это время погибли от 70 до 100 тысяч человек. В июле 2018 года Абий Ахмед согласился передать спорные земельные территории Эритрее и "начать новую эру мира и дружбы". Также Ахмед весной 2018 года отменил чрезвычайное положение в стране, помиловал политических заключенных и реформировал сектор безопасности. Благодаря Ахмеду половину министерских постов в правительстве заняли женщины, в том числе – кресло министра обороны. Всего в этом году на премию претендовал 301 кандидат, среди которых было 223 частных лица и еще 78 – организаций. Одним из главных претендентов на премию считалась Грета Тунберг, которая в 2018 году устроила свою первую забастовку на тему изменения климата у стен шведского парламента. Тогда ее не поддерживали даже одноклассники, но год спустя ситуация кардинально изменилась. В 2019 году к протестам подростка присоединились около 4 млн. человек. Тунберг снискала еще большую славу, когда выступила с эмоциональной речью на саммите по климату в Нью-Йорке, резко осудив мировых лидеров за бездействие в борьбе с изменением климата. Еще одним сильным претендентом на премию считалась премьер-министр Новой Зеландии Джасинду Ардерн, ставшая "символом сочувствия, неповиновения и силы" из-за событий в новозеландском Крайстчерче, где Брентон Таррант в двух мечетях убил 51 человека и ранил еще десятки. Также претендовал на премию и вождь бразильских аборигенов Раони Метуктире, который всю свою жизнь являлся ярым защитником тропического леса Амазонки. В августе этого года 89-летний Метуктире приехал на саммит G7, чтобы обсудить Амазонку с мировыми лидерами после того, как пожары уничтожили большую часть тропических лесов. На премию претендовали такие организации, как "Репортеры без границ" и агентство ООН по делам беженцев. Как ранее сообщал Фокус: В 2018 году обладателями Нобелевской премии мира стали хирург Дени Муквеге из Демократической Республики Конго и правозащитница из Ирака Наде Мурад. А в 2017 году Нобелевскую премию мира вручили Международному движению по запрещению ядерного оружия. Организация добилась подписания соглашения о запрете ядерного оружия.

Обновлено в 13:34 Назван лауреат Нобелевской премии мира в 2019 году

Обновлено в 14:54

ФОТО К НОВОСТИ: «Назван лауреат Нобелевской премии мира»
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  11.10.19, 12:19 Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абый Ахмед Али за вклад в урегулирование приграничного конфликта с Эритреей. Награда присуждена ему с формулировкой: "За усилия по достижению…
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  11.10.19, 12:56 Лауреатом Нобелевской премии мира стал премьер-министр Эфиопии Абия Ахмед. Нобелевский комитет присудил эту премию за вклад в урегулирование конфликта с Эритреей - сообщили на странице комитета в Twitter.…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  11.10.19, 13:34 Назван лауреат Нобелевской премии мира в 2019 году
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Назван лауреат Нобелевской премии мира
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