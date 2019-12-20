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ForUm ForUm · · Обновлено в 12:48
· Украинцы · Журнал
Назван самый влиятельный человек Украины

Назван самый влиятельный человек Украины (5 новостей)

«В этом году рейтинг обновился наполовину. Лидирует президент Владимир Зеленский»

Президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Богдан возглавили рейтинг 100 самых влиятельных украинцев по версии журнала «Фокус».

Журнал подготовил ежегодный список 100 самых влиятельных украинцев. Рейтинг этого года продолжил формат предыдущего. Все его участники распределены по категориям, которые соответствуют сфере их деятельности: «Лидеры», «Магнаты», «Рулевые», «Стратеги», «Мастера» и «Кумиры».

В этом году рейтинг обновился наполовину. Его основу по-прежнему составляют потенциальные участники президентской гонки, топ-чиновники, главы парламентских фракций, богатейшие бизнесмены и менеджеры госкомпаний. 61% участников рейтинга составляют политики и чиновники, 20% – женщины. 34 участника ТОП-100 моложе 40 лет.

Возглавил рейтинг президент Украины Владимир Зеленский. На втором месте глава Офиса президента Андрей Богдан, замыкает тройку лидеров один из богатейших украинцев Игорь Коломойский.

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Первая двадцатка выглядит так:

президент Владимир Зеленский;

глава Офиса президента Андрей Богдан;

бизнесмен Ринат Ахметов;

бизнесмен Игорь Коломойский;

премьер-министр Алексей Гончарук;

генеральный прокурор Руслан Рябошапка;

глава службы безопасности Иван Баканов;

глава Верховной Рады Дмитрий Разумков;

министр внутренних дел Арсен Аваков;

первый помощник президента Сергей Шериф;

основатель EastOne Group Виктор Пинчук;

помощник президента Андрей Ермак;

народный депутат, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахмия;

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов;

глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко;

министр обороны Андрей Загороднюк;

киевский городской голова Виталий Кличко;

экс-президент, глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко;

народный депутат Святослав Вакарчук;

министр финансов Оксана Маркарова.

В сотню влиятельных украинцев также вошли церковные иерархи: предстоятель ПЦУ Епифаний (Думенко), предстоятель УПЦ МП Онуфрий (Березовский) и предстоятель УГКЦ Святослав (Шевчук).

В этом году в ТОП-100 попали куда больше культуртрегеров, чем в прошлые годы. При этом список деятелей культуры полнили и чиновники – директор Украинского института книги Александра Коваль, на 77-й – директор «Мыстецького арсенала» Олеся Лютая-Островская, на 81-й – глава Украинского культурного фонда Юлия Федив. 

Сотое место в списке влиятельных украинцев занял певец MONATIK.

Обновлено в 11:00 В этом году рейтинг обновился наполовину. Его основу по-прежнему составляют потенциальные участники президентской гонки, топ-чиновники, главы парламентских фракций, богатейшие бизнесмены и менеджеры госкомпаний.

Обновлено в 12:48 В этом году рейтинг обновился наполовину. Лидирует президент Владимир Зеленский.

ФОТО К НОВОСТИ: «Назван самый влиятельный человек Украины»
Фото Назван самый влиятельный человек Украины
Фото Зеленский и Богдан возглавили рейтинг 100 самых влиятельных украинцев
Фото ТОП-100 самых влиятельных украинцев: рейтинг журнала "Фокус"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  20.12.19, 10:18 Президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Богдан возглавили рейтинг 100 самых влиятельных украинцев.
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  20.12.19, 10:57 Украинский лидер Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Богдан возглавили рейтинг 100 самых влиятельных украинцев по версии издания "Фокус" , сообщает...
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  20.12.19, 11:00 Ежегодный список 100 самых влиятельных украинцев подготовил журнал "Фокус". Все участники распределены по категориям: "Лидеры", "Магнаты", "Рулевые", "Стратеги", "Мастера" и "Кумиры". В этом году рейтинг…
Униан Униан  ·  20.12.19, 12:48 В этом году рейтинг обновился наполовину. Лидирует президент Владимир Зеленский.
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