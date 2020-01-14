Названа сумма, которую Газпром вернул в качестве долга Украине по арбитражу

Кроме самого долга, российская компания выплатила украинской около 350 миллионов долларов пени. Во исполнение решения Стокгольмского арбитража Газпром перечислил Нафтогаз 2 млрд 917 млн 551 тыс. 678,80 долларов. Об этом сообщил гендиректор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон в интервью агентству Интерфакс-Украина. "Декабрьский перевод от Газпрома Нафтогазу был в сумме $2917551678,80", - сказал он точную сумму. Таким образом, Газпром выплатил кроме самого долга около 350 млн долларов пени. Между тем, ранее «Нафтогаз» направил новые иски против РФ в суд Гааги.