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Названа сумма, которую Газпром вернул в качестве долга Украине по арбитражу

Названа сумма, которую Газпром вернул в качестве долга Украине по арбитражу (4 новости)

«Российский концерн Газпром перечислил НАК Нафтогаз Украины 2 млрд 917 млн 551 тыс. 679 долларов в рамках компенсации по решению…»

Кроме самого долга, российская компания выплатила украинской около 350 миллионов долларов пени. Во исполнение решения Стокгольмского арбитража Газпром перечислил Нафтогаз 2 млрд 917 млн 551 тыс. 678,80 долларов. Об этом сообщил гендиректор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон в интервью агентству Интерфакс-Украина. "Декабрьский перевод от Газпрома Нафтогазу был в сумме $2917551678,80", - сказал он точную сумму. Таким образом, Газпром выплатил кроме самого долга около 350 млн долларов пени. Между тем, ранее «Нафтогаз» направил новые иски против РФ в суд Гааги.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  14.01.20, 12:36 ПАО "Газпром" 29 декабря 2019 года перечислил НАК "Нафтогаз Украины" $2 млрд 917 млн 551 тыс. 678,80 во исполнение решения Стокгольмского арбитража, сообщил генеральный директор ООО "Оператор газотранспортной…
MIGnews MIGnews  ·  14.01.20, 14:34 Российский концерн "Газпром" перечислил НАК "Нафтогаз Украины" 2 млрд 917 млн 551 тыс. 679 долларов в рамках компенсации по решению Стокгольмского арбитража.
Апостроф Апостроф  ·  14.01.20, 14:49 Генеральный директор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон сообщил, что российский "Газпром" перечислил НАК "Нафтогаз Украины" почти 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского…
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