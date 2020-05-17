Сегодня в 02:19

Названа величайшая песня в истории «Евровидения» (4 новости и 1 видео) «Песня прозвучала на конкурсе в Брайтоне в 1974 году»

Песня шведской группы ABBA Waterloo признана лучшей композицией в истории международного песенного конкурса Евровидение. Об этом, в воскресенье, 17 мая, ссылаясь на данные опроса, сообщает ВВС.

Шведы выиграли с этой песней на конкурсе в Брайтоне в 1974 году. После этого композиция возглавила британские и мировые чарты, принеся ABBA всемирную известность.

В мире было продано более шести миллионов копий песни, а АВВА получила мировое признание.

Позднее АВВА была названа одной из самых великих групп в истории поп-музыки.

Ранее городской совет Роттердама проголосовал за то, чтобы принять конкурс Евровидение в 2021 году.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

...