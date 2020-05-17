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Названа величайшая песня в истории «Евровидения»

Названа величайшая песня в истории «Евровидения» (4 новости и 1 видео)

«Песня прозвучала на конкурсе в Брайтоне в 1974 году»

Песня шведской группы ABBA Waterloo признана лучшей композицией в истории международного песенного конкурса Евровидение. Об этом, в воскресенье, 17 мая, ссылаясь на данные опроса, сообщает ВВС. 

Шведы выиграли с этой песней на конкурсе в Брайтоне в 1974 году. После этого композиция возглавила британские и мировые чарты, принеся ABBA всемирную известность.

В мире было продано более шести миллионов копий песни, а АВВА получила мировое признание.

Позднее АВВА была названа одной из самых великих групп в истории поп-музыки.

Ранее городской совет Роттердама проголосовал за то, чтобы принять конкурс Евровидение в 2021 году. 

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Факты Факты  ·  17.05.20, 23:20 Песня прозвучала на конкурсе в Брайтоне в 1974 году
Страна.ua Страна.ua  ·  17.05.20, 23:52 ...
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