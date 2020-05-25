Названы главные симптомы сердечного приступа (3 новости) «Сахарный диабет является опасным заболеванием, которое развивается в течение нескольких лет. Именно в этот период времени необходимо скорректировать образ жизни:…»

Немецкий доктор медицинских наук, кардиолог Ульф Ландмессер назвал три симптома, по которым можно распознать приближающийся сердечный приступ, пишет Focus.

По словам профессора, в Германии 40 процентов всех смертей связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Страдают от этого 300 тысяч немцев, а около 50 тысяч человек умирают.

"Если вы вовремя обнаружите сердечный приступ, вы можете резко увеличить свои шансы на выживание. Потому что наиболее критичными являются первые моменты после инфаркта", - утверждает Ульф Ландмессер.

По его словам, следует сразу же вызвать скорую помощь, если человек чувствует, что грудь сильно сдавило. Как будто на грудную клетку сверху "сел слон".

Также очень тревожным звоночком являются боли в левой руке и шее. Иногда перед сердечным приступом может очень сильно заболеть и живот.

Специалист добавил, что следует быть особенно внимательным к себе, если к перечисленным симптомам добавляются одышка и тревожное состояни...