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Названы сорта сыров, которые помогут сбросить вес

Названы сорта сыров, которые помогут сбросить вес (3 новости)

«Включив в рацион несколько продуктов, можно добиться уменьшения обхвата талии за 4 недели»

Сыр – не только вкусный, но и очень полезный продукт. Желание отказаться от него при соблюдении какой-либо диеты – не лучшее решение, особенно, если речь идет об этой пятерке. Об этом говорят врачи, передают СМИ. Козий сыр Козий сыр содержит меньше лактозы, что делает его хорошим вариантом для людей с ее непереносимостью. Козий сыр является хорошим источником витамина А, который укрепляет иммунную систему и обладает антиоксидантными свойствами. Моцарелла Это отличный вариант, так как в нем содержится меньше натрия, чем в других видах сыра. Он также содержит 15 процентов рекомендуемой дневной нормы кальция на порцию. Рикотта Хотя рикотта обычно производится из остатков других сыров, на самом деле она полезнее «первоисточников». Этот переработанный сыр имеет высокое содержание сывороточного белка, который способствует росту и укреплению мышц. Это также хороший источник аминокислот, например, лейцина, который улучшает восстановление мышц и костей. Рикотта также предлагает достаточно кальц...

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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  26.05.20, 10:06 Включив в рацион несколько продуктов, можно добиться уменьшения обхвата талии за 4 недели.
Униан Униан  ·  26.05.20, 13:59 Чтобы уменьшить его скопление в этой части тела, диетологи рекомендуют отказаться от сладких обработанных изделий, газированных напитков.
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