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НБА: Леброн Джеймс выбыл на неопределенный срок

НБА: Леброн Джеймс выбыл на неопределенный срок (4 новости)

«Лидер «Лейкерс» может пропустить определенное время»

ЛеБрон Джеймс усугубил повреждение паха в рождественском матче против Лос-Анджелес Клипперс.

ФОТО К НОВОСТИ: «НБА: Леброн Джеймс выбыл на неопределенный срок»
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Sport.ua Sport.ua  ·  26.12.19, 11:55 Лидер «Лейкерс» может пропустить определенное время
Terrikon Terrikon  ·  26.12.19, 11:57 Полученное 34-летним форвардом повреждение не такое серьезное, как его травма паха в прошлом сезоне.
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