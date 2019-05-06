НБА: результаты матчей плей-офф 5 мая

"Торонто" и "Денвер" сумели сравнять счет в четвертьфинальных матчах плей-офф раунда НБА. "Денвер" на выезде обыграл "Портленд", а "Филадельфия" в родных стенах уступила "Торонто".

Портленд – Денвер 112:116 (33:29, 30:28, 14:27, 35:32)

В начале первой четверти команды много ошибались и первыми свою игру нашли именно игроки "Денвера", которые ушли в отрыв +7. Через это "Портленд" также включился в игру и не только сократил отставание, но и выиграл первую четверть. Во второй 12-минутке "Наггетс" на некоторое время удалось вернуть лидерство, однако на большой перерыв с преимуществом +6 пошли "Трейл-Блейзерс".

В третьей четверти на паркете хозяйничали игроки "Денвера", которые разгромили своего соперника 14:27 и сделали хороший задел перед последним отрезком игры (+10). В равной четвертой 12-минутке "Денвер" удержал преимущество и одержал победу.

Олимпик - Ворскла: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча УПЛ

Таким образом, в четвертьфинальной серии счет между командами 2:2.

Филадельфия – Торонто 96:101 (21:24, 24:23, 30:28, 21:26)

"Торонто", который перед этой игрой проигрывало в серии со счетом 2:1, активно начало игру и нарастило преимущество +11. Однако игроки "Филадельфии", включившись в игру, в начале второй четверти сократили отставание до одного очка.

На большой перерыв с преимуществом в 2 очка ушли гости. В третьей 12-минутке "Сиксерс" удалось даже выйти в лидеры, однако перед началом последней четверти счет на табло был равным – 75:75. Старт четвертой четверти остался за "Филадельфией", но баскетболисты "Торонто" перехватили инициативу и не позволили "Сиксерс" вернуть себе лидерство.

Благодаря этой победе "Торонто" сравнял счет в серии – 2:2.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram