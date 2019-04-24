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НБА. Торонто, Филадельфия и Портленд вышли во второй раунд

НБА. Торонто, Филадельфия и Портленд вышли во второй раунд (3 новости)

«Денвер повел в серии с Сан-Антонио - 3:2»

«Торонто» и «Филадельфия» прошли в следующий раунд плей-офф

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Sport.ua Sport.ua  ·  24.04.19, 08:42 Плей-офф покинули «Орландо», «Бруклин» и «Оклахома-Сити»
Униан Униан  ·  24.04.19, 12:58 "Денвер" повел в серии с "Сан-Антонио" - 3:2.
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