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Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 13:07
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НБУ на 15 января повысил официальный курс доллара

НБУ на 15 января повысил официальный курс доллара (8 новостей)

«Курс валют понемногу стабилизируется»

На сегодня, 15 января 2020 года, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 24,02 грн/долл. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ. Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 15 января установлены на таком уровне: 24,025700 грн за доллар; 26,688900 грн за евро; 0,391430 грн за российский рубль; 31,178200 грн за фунт стерлингов. По сравнению с 14 января курс всех указанных валют вырос.

Обновлено в 10:20 Официальный курс валют НБУ на сегодня 15.01.2020 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 15 января. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA

Обновлено в 13:07 Нынешний курс гривни выгоден населению и импортерам, но больно бьет по украинской промышленности

ФОТО К НОВОСТИ: «НБУ на 15 января повысил официальный курс доллара»
Фото Курс гривны к доллару ослаб до 24,03 грн/$
Фото НБУ на 15 января повысил официальный курс доллара
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Фото НБУ установил официальный курс на уровне 24,02 гривен за доллар
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УНН УНН  ·  15.01.20, 06:15 На 15 января 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,02 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком…
Гордон Гордон  ·  15.01.20, 07:22 Официальный курс гривны к доллару 15 января снизился на 10 копеек, к евро – на семь копеек.Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 15 января. Гривна…
РБК Украина РБК Украина  ·  15.01.20, 07:45 Национальный банк Украины (НБУ) на 15 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,02 гривен за доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  15.01.20, 08:08 Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 января, на 9,82 коп. до 24,0257 UAH/USD.Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.В предыдущий торговый…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  15.01.20, 08:30 Курс валют понемногу стабилизируется
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  15.01.20, 10:20 Официальный курс валют НБУ на сегодня 15.01.2020 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 15 января. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA
Факты Факты  ·  15.01.20, 13:07 Нынешний курс гривни выгоден населению и импортерам, но больно бьет по украинской промышленности
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