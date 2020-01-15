НБУ на 15 января повысил официальный курс доллара

На сегодня, 15 января 2020 года, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 24,02 грн/долл. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ. Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 15 января установлены на таком уровне: 24,025700 грн за доллар; 26,688900 грн за евро; 0,391430 грн за российский рубль; 31,178200 грн за фунт стерлингов. По сравнению с 14 января курс всех указанных валют вырос.

Обновлено в 10:20 Официальный курс валют НБУ на сегодня 15.01.2020 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 15 января. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA

Обновлено в 13:07 Нынешний курс гривни выгоден населению и импортерам, но больно бьет по украинской промышленности