НБУ откроет дистанционный доступ к кредитному реестру

Национальный банк Украины планирует предоставить дистанционный доступ к своему Кредитному реестру.

Об этом говорится в сообщении регулятора. Соответствующие нормы содержит проект изменений в Положение о Кредитном реестре Национального банка Украины, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 04 мая 2018 года № 50. Что это даст. Это позволит заявителям – населению и юридическим лицам – получить информацию из Кредитного реестра Национального банка удобнее и быстрее. Заявитель сможет получить информацию через запрос в поисковую систему Кредитного реестра. Верификация данных физического лица может осуществляться с помощью системы BankID Национального банка или квалифицированной электронной подписи (КЭП). Узнайте свой кредитный рейтинг бесплатно Физическое лицо может подписать заявление на получение информации из Кредитного реестра, подаваемой в электронной форме, личной КЭП, юридическое лицо – квалифицированной электронной подписью своего руководителя. ...