  1. Главная
  2. Новости
  3. НБУ откроет дистанционный доступ к кредитному реестру
Finance Finance ·
· НБУ
НБУ откроет дистанционный доступ к кредитному реестру

НБУ откроет дистанционный доступ к кредитному реестру (3 новости)

«Данный проект изменений опубликован на сайте НБУ и открыт для обсуждения до 21 июня»

Национальный банк Украины планирует предоставить дистанционный доступ к своему Кредитному реестру.

Об этом говорится в сообщении регулятора. Соответствующие нормы содержит проект изменений в Положение о Кредитном реестре Национального банка Украины, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 04 мая 2018 года № 50. Что это даст. Это позволит заявителям – населению и юридическим лицам – получить информацию из Кредитного реестра Национального банка удобнее и быстрее. Заявитель сможет получить информацию через запрос в поисковую систему Кредитного реестра. Верификация данных физического лица может осуществляться с помощью системы BankID Национального банка или квалифицированной электронной подписи (КЭП). Узнайте свой кредитный рейтинг бесплатно Физическое лицо может подписать заявление на получение информации из Кредитного реестра, подаваемой в электронной форме, личной КЭП, юридическое лицо – квалифицированной электронной подписью своего руководителя. ...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  22.05.20, 10:23 Национальный банк Украины (Украины) планирует предоставить дистанционный доступ к своему Кредитного реестра. Соответствующие нормы содержит проект изменений в положение о Кредитный реестр.Об этом сообщает…
Униан Униан  ·  22.05.20, 12:36 Данный проект изменений опубликован на сайте НБУ и открыт для обсуждения до 21 июня.
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В зоопарке Киева завершили первую очередь реконструкции (Видео)

В зоопарке Киева завершили первую очередь реконструкции (Видео)
В Пакистане разбился самолет с десятками пассажиров

В Пакистане разбился самолет с десятками пассажиров
Момент падения самолета в Пакистане попал на видео

Момент падения самолета в Пакистане попал на видео
КГГА: В Киева растет заболеваемость пневмонией

КГГА: В Киева растет заболеваемость пневмонией
В Пакистане разбился пассажирский самолет

В Пакистане разбился пассажирский самолет
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 22 мая

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 22 мая
Бассейны и сауны в Киеве пока открывать не будут из-за высокого риска заражения коронавирусом – Кличко

Бассейны и сауны в Киеве пока открывать не будут из-за…
Uklon запускает услугу доставки посылок до двери

Uklon запускает услугу доставки посылок до двери
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.