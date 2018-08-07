НБУ перечислил в госбюджет всю прибыль за 2017 год – 44,6 млрд гривен

Национальный банк 7 августа перечислил в госбюджет последний транш своей прибыли, полученной за 2017 год.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
"Сегодня Национальный банк окончательно рассчитался по обязательствам перед госбюджетом Украины, уплатив последний транш части прибыли 2017 года, подлежащей перечислению в госбюджет в 2018 году", — отмечается в сообщении.
Таким образом, НБУ полностью перечислил в бюджет необходимую сумму (44,6 млрд грн).
Прибыль, полученная Нацбанком за 2017 год, перечислялась в бюджет в 2018 году несколькими траншами по графику, согласованному с Министерством финансов.
Такая поэтапная модель перечисления прибыли в бюджет призвана не допустить негативного влияния значительных перечислений на финансово-экономическую стабильность.