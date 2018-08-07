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НБУ перечислил в госбюджет всю прибыль за 2017 год – 44,6 млрд гривен

НБУ перечислил в госбюджет всю прибыль за 2017 год – 44,6 млрд гривен (4 новости)

«С учетом этого транша регулятор перечислил 44,6 млрд грн»

Национальный банк 7 августа перечислил в госбюджет последний транш своей прибыли, полученной за 2017 год.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Сегодня Национальный банк окончательно рассчитался по обязательствам перед госбюджетом Украины, уплатив последний транш части прибыли 2017 года, подлежащей перечислению в госбюджет в 2018 году", — отмечается в сообщении.

Таким образом, НБУ полностью перечислил в бюджет необходимую сумму (44,6 млрд грн).

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Прибыль, полученная Нацбанком за 2017 год, перечислялась в бюджет в 2018 году несколькими траншами по графику, согласованному с Министерством финансов.

Такая поэтапная модель перечисления прибыли в бюджет призвана не допустить негативного влияния значительных перечислений на финансово-экономическую стабильность.

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Капитал Капитал  ·  07.08.18, 19:14 Национальный банк Украины (НБУ) перечислил в госбюджет Украины всю сумму прибыли регулятора в 44,6 млрд грн за 2017 год. «Сегодня Национальный банк окончательно рассчитался по обязательствам…
Униан Униан  ·  07.08.18, 19:30 С учетом этого транша регулятор перечислил 44,6 млрд грн.
Украинская правда Украинская правда  ·  07.08.18, 21:30 Национальный банк 7 августа перечислил в госбюджет последний транш своей прибыли, полученной за 2017 год.
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