НБУ перечислил в госбюджет всю прибыль за 2017 год – 44,6 млрд гривен (4 новости) «С учетом этого транша регулятор перечислил 44,6 млрд грн»

Национальный банк 7 августа перечислил в госбюджет последний транш своей прибыли, полученной за 2017 год.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Сегодня Национальный банк окончательно рассчитался по обязательствам перед госбюджетом Украины, уплатив последний транш части прибыли 2017 года, подлежащей перечислению в госбюджет в 2018 году", — отмечается в сообщении.

Таким образом, НБУ полностью перечислил в бюджет необходимую сумму (44,6 млрд грн).

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Прибыль, полученная Нацбанком за 2017 год, перечислялась в бюджет в 2018 году несколькими траншами по графику, согласованному с Министерством финансов.

Такая поэтапная модель перечисления прибыли в бюджет призвана не допустить негативного влияния значительных перечислений на финансово-экономическую стабильность.