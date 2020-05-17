НБУ: переводы от заробитчан в i квартале превысили $2,9 миллиарда

Объем частных переводов традиционными и неформальными каналами в Украину за январь-март этого года составила более 2,9 миллиарда долларов, а из Украины за границу — почти 154 миллиона долларов. Такие данные обнародовал Национальный банк Украины в Facebook. «По оценкам Национального банка Украины, в январе-марте 2020 года объем частных переводов традиционными и неформальными каналами составил: в Украину из-за границы — более 2 900 млн долл. США в эквиваленте, из Украины за границу — почти 154 млн долл. США в эквиваленте», — говорится в сообщении. Отмечается, что непосредственно через системы перевода средств (т.е. без переводов, осуществленных на банковские счета или через карточные платежные системы или почтовые отделения) в Украину отправлены 505 млн долларов в эквиваленте или почти одна пятая поступлений. Уточняется, что это...