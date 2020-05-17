  1. Главная
  2. Новости
  3. НБУ: переводы от заробитчан в i квартале превысили $2,9 миллиарда
Капитал Капитал ·
· Заробитчане · Миллиард долларов · Доллар
НБУ: переводы от заробитчан в i квартале превысили $2,9 миллиарда

НБУ: переводы от заробитчан в i квартале превысили $2,9 миллиарда (3 новости)

«Безпосередньо через системи переказу коштів в Україну надіслано 505 мільйонів доларів»

Объем частных переводов традиционными и неформальными каналами в Украину за январь-март этого года составила более 2,9 миллиарда долларов, а из Украины за границу — почти 154 миллиона долларов. Такие данные обнародовал Национальный банк Украины в Facebook. «По оценкам Национального банка Украины, в январе-марте 2020 года объем частных переводов традиционными и неформальными каналами составил: в Украину из-за границы — более 2 900 млн долл. США в эквиваленте, из Украины за границу — почти 154 млн долл. США в эквиваленте», — говорится в сообщении. Отмечается, что непосредственно через системы перевода средств (т.е. без переводов, осуществленных на банковские счета или через карточные платежные системы или почтовые отделения) в Украину отправлены 505 млн долларов в эквиваленте или почти одна пятая поступлений. Уточняется, что это...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Главком Главком  ·  17.05.20, 09:19 Безпосередньо через системи переказу коштів в Україну надіслано 505 мільйонів доларів
Новый Регион Новый Регион  ·  17.05.20, 11:08 НБУ: переводы от заробитчан в i квартале превысили $2,9 миллиарда 17.05.2020 08:59 Укринформ Объем частных переводов традиционными и неформальными каналами в Украину за январь-март этого года составила…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Грязно обозвал бабушку Холанда и сразу травмировался – француза из &quot;Шальке&quot; догнала карма

Грязно обозвал бабушку Холанда и сразу травмировался – француза из…
Где смотреть матч двух бывших команд украинца Андрея Воронина в чемпионате Германии в воскресенье

Где смотреть матч двух бывших команд украинца Андрея Воронина в…
Володимир Зеленський вшанував жертв політичних репресій

Володимир Зеленський вшанував жертв політичних репресій
Предварительная запись и опрос клиентов: Минздрав назвал требования к стоматологиям

Предварительная запись и опрос клиентов: Минздрав назвал требования к стоматологиям
В Одесі від коронавірусу помер лікар-реаніматолог

В Одесі від коронавірусу помер лікар-реаніматолог
91-летняя бабуля связала макет больницы на спицах

91-летняя бабуля связала макет больницы на спицах
Только по записи и со щитком на лице: как должны работать стоматологи во время карантина, инфографика

Только по записи и со щитком на лице: как должны…
Как в Украине изменились цены на продукты

Как в Украине изменились цены на продукты
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.