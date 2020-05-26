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НБУ: прибыль украинских банков выросла на 39%

НБУ: прибыль украинских банков выросла на 39% (3 новости)

«В апреле чистая прибыль банков составила 9,2 млрд грн»

Финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий в Украине за январь-март 2020 года составил 4,9 млрд грн убытка, тогда как за аналогичный период годом ранее они показали 111,1 млрд грн прибыли.

Об этом сообщает Государственная служба статистики. При этом доля убыточных предприятий за этот период возросла до 40,8%. ”За январь–март 2020 года финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий составил 4,9 млрд грн убытка, тогда как за январь–март 2019 года он составил 111,1 млрд грн прибыли”, – отмечают в статистическом ведомстве.

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Униан Униан  ·  26.05.20, 19:09 В апреле чистая прибыль банков составила 9,2 млрд грн.
Телеграф Телеграф  ·  26.05.20, 19:24 В апреле чистая прибыль банков составила 9,2 млрд грн.
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