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Экономика и финансы
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 22:00
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НБУ разрешил трем банкам принимать значительно поврежденные банкноты

НБУ разрешил трем банкам принимать значительно поврежденные банкноты (5 новостей)

«Значительно поврежденные и потерявшие свои платежные признаки гривны в регионах без подразделений НБУ с 2019 года можно будет сдавать в…»

С 2019 года значительно изношенные банкноты, кроме подразделений Нацбанка, можно будет сдавать в Ощадбанк, Приватбанк и Райффайзен Банк Аваль. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Значительно изношенные банкноты гривны от физических и юридических лиц в регионах, где отсутствуют подразделения Национального банка, будут принимать уполномоченные банки, которые имеют полномочия на хранение запасов наличности Национального банка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент подразделения НБУ сохранились в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Львовской областях и в Киеве.

"Речь идет о значительно поврежденных банкнотах, которые утратили платежные признаки в результате пожаров, наводнений, загрязнения химикатами и тому подобное. Уполномоченные банки не будут обследовать такие банкноты. Они будут паковать их с максимальным сохранением целостности и будут передавать в Национальный банк как сомнительные для проведения исследований вместе с заявлением и соответствующей справкой об изъятии/принятии банкнот для исследования", - уточнили в Национальном банке.

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Как сообщалось, Национальный банк Украины намерен прекратить печатать бумажные банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен.

Обновлено в 20:04 "Значительно изношенные банкноты гривны от физических и юридических лиц в регионах, где отсутствуют подразделения Национального банка, будут принимать уполномоченные банки, которые имеют полномочия на хранение запасов наличности Национального банка", - говорится в сообщении.

Обновлено в 22:00 Значительно изношенные банкноты гривны от физических и юридических лиц в регионах, где отсутствуют подразделения Национального банка, будут принимать банки, имеющие полномочия на хранение запасов наличности НБУ. Об этом говорится в сообщении регулятора, передают Українські Новини. Речь идет о знач

ФОТО К НОВОСТИ: «НБУ разрешил трем банкам принимать значительно поврежденные банкноты»
Фото С нового года поврежденные гривны можно будет сдавать в уполномоченные банки
Фото НБУ разрешил трем банкам принимать значительно поврежденные банкноты
Фото С 2019 года значительно изношенные банкноты можно будет сдавать в Ощадбанк, Приватбанк и Райффайзен Банк Аваль, - НБУ
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