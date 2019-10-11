НБУ резко укрепил гривну: официальный курс валют до вторника (10 новостей) «Нацбанк Украины определился с оффициальным курсом гривны, который продержится в течении всех выходных»

Национальный банк Украины на 11 октября установил курс доллара на уровне 24,53 грн. Это на 17 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 12 коп. Стоит 27,05 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

В деле ПриватБанка Зеленский пообещал защищать интересы Украины

В обменниках доллар покупают по 24,73 грн. Продают по 24,79 грн.

За евро предлагают 27,12 грн. Продают по 27,26 грн.

Российский рубль скупают и продают по 37 коп.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.

Обновлено в 10:08 Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке и в продаже подешевел на 15 коп.

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