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Экономика и финансы
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 10:21
· Банк · Доллар
НБУ резко укрепил гривну: официальный курс валют до вторника

НБУ резко укрепил гривну: официальный курс валют до вторника (10 новостей)

«Нацбанк Украины определился с оффициальным курсом гривны, который продержится в течении всех выходных»

Национальный банк Украины на 11 октября установил курс доллара на уровне 24,53 грн. Это на 17 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 12 коп. Стоит 27,05 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,73 грн. Продают по 24,79 грн.

За евро предлагают 27,12 грн. Продают по 27,26 грн.

Российский рубль скупают и продают по 37 коп.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.

Обновлено в 10:08 Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке и в продаже подешевел на 15 коп.

Обновлено в 10:21 Официальный курс валют НБУ на сегодня 11.10.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 11 октября. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA

ФОТО К НОВОСТИ: «НБУ резко укрепил гривну: официальный курс валют до вторника»
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  11.10.19, 05:55 Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11-14 октября, на 17,04 коп. до 24,5306 UAH/USD в то время, как доллар и евро обвалились в обменниках. Об этом говорится в сообщении…
УНН УНН  ·  11.10.19, 06:10 На 11 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,53 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком…
РБК Украина РБК Украина  ·  11.10.19, 07:45 Национальный банк Украины (НБУ) на 11 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,53 гривен за доллар, что на 18 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют…
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Униан Униан  ·  11.10.19, 08:45 Национальный банк Украины на пятницу, 11 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,53 грн/долл., к евро – на уровне 27,06 грн/евро.
Голос.UA Голос.UA  ·  11.10.19, 09:24 Национальный банк Украины установил на пятницу, 11 октября, курс доллара на уровне 24,53 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ. Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар…
Телеграф Телеграф  ·  11.10.19, 09:26 Нацбанк Украины определился с оффициальным курсом гривны, который продержится в течении всех выходных.
Канал 112 Канал 112  ·  11.10.19, 10:08 Средний курс доллара в украинских банках в четверг, 10 октября, составляет 24,45-24,80 грн. Об этом сообщает финансовый портал "Минфин". Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  11.10.19, 10:21 Официальный курс валют НБУ на сегодня 11.10.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 11 октября. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA
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