НБУ установил официальный курс на уровне 27,82 гривны за доллар (8 новостей) «Официальный курс валют НБУ на сегодня 10.12.2018 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и…»

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 10 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 1 копейку до 27,81 грн/доллар, курс в покупке до 27,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 31,75 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 27,7850 - 27,8100 грн/доллар, евро 31,7304 - 31,7590 грн/евро, российский рубль 0,4191 - 0,4197 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7850 27,8100

Нацбанк продолжает снижать курс гривны

EUR/UAH 31,7304 31,7590

RUB/UAH 0,4191 0,4197

Обновлено в 10:40 По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 27,7850 - 27,8100 грн/доллар, евро 31,7304 - 31,7590 грн/евро, российский рубль 0,4191 - 0,4197 грн/рубль.

Обновлено в 10:51 Официальный курс валют НБУ на сегодня 10.12.2018 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 10 декабря. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA