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Экономика и финансы
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НБУ установил официальный курс на уровне 27,82 гривны за доллар

НБУ установил официальный курс на уровне 27,82 гривны за доллар (8 новостей)

«Официальный курс валют НБУ на сегодня 10.12.2018 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и…»

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 10 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 1 копейку до 27,81 грн/доллар, курс в покупке до 27,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 31,75 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 27,7850 - 27,8100 грн/доллар, евро 31,7304 - 31,7590 грн/евро, российский рубль 0,4191 - 0,4197 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7850 27,8100

Нацбанк продолжает снижать курс гривны
Нацбанк продолжает снижать курс гривны

EUR/UAH 31,7304 31,7590

RUB/UAH 0,4191 0,4197

Обновлено в 10:40 По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 27,7850 - 27,8100 грн/доллар, евро 31,7304 - 31,7590 грн/евро, российский рубль 0,4191 - 0,4197 грн/рубль.

Обновлено в 10:51 Официальный курс валют НБУ на сегодня 10.12.2018 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 10 декабря. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA

ФОТО К НОВОСТИ: «НБУ установил официальный курс на уровне 27,82 гривны за доллар»
Фото Доллар сегодня удивил
Фото НБУ установил официальный курс на уровне 27,82 гривны за доллар
Фото Курс доллара на межбанке вырос до 27,81 грн/доллар
Фото Курс валют на сегодня 10 декабря - доллар дешевеет, евро подешевел
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УНН УНН  ·  10.12.18, 05:55 На 10 декабря 2018, официальный курс гривни установлен на уровне 27,87 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком…
Канал 112 Канал 112  ·  10.12.18, 08:00 Национальный банк Украины установил на понедельник, 10 декабря, курс доллара на уровне 27,82 грн. Данные размещены на официальном портале регулятора.  Таким образом, по сравнению с курсом предыдущего…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  10.12.18, 08:26 На понедельник, 10 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно информации на официальном сайте НБУ, доллар потерял в цене 5…
Капитал Капитал  ·  10.12.18, 08:53 Нацбанк Украины на понедельник, 10 декабря, укрепил официальный курс гривны на шесть копеек - до 27,8242 гривны за доллар против 27,8796 гривны за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте…
Багнет Багнет  ·  10.12.18, 09:16 Национальный банк Украины на 10 декабря установил курс доллара на уровне 27,82 грн. Это на 5 коп. меньше, чем было перед выходными.Сообщает сайт НБУ.Евро подешевел на 1 коп. Стоит 31,63 грн.Курс российского…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Голос.UA Голос.UA  ·  10.12.18, 09:44 Нацбанк Украины на 10 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,82 грн за доллар США. Об этом сообщается на сайте регулятора. Таким образом, на сегодня установлены такие курсы основных…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  10.12.18, 10:51 Официальный курс валют НБУ на сегодня 10.12.2018 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 10 декабря. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA
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