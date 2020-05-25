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НБУ: В этом году переводы заробитчан сократятся на $2 миллиарда

НБУ: В этом году переводы заробитчан сократятся на $2 миллиарда (3 новости)

«В этом году переводы заробитчан сократятся на $2 миллиарда – Нацбанк 25.05»

В 2020 году переводы заробитчан в Украине составят 10 млрд долларов, что на 2 млрд долларов меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

«За 2019 трудовые мигранты перевели в Украину 12 млрд долл. США. Это более 8% ВВП. Через коронавирус и карантин в текущем году переводы заробитчан будут скромнее. Впрочем, все равно составят значительную сумму - около 10 млрд долл. США », - говорится в сообщении.

По оценкам НБУ, в прошлом году за рубежом одновременно находилось в среднем примерно 2,5 млн граждан Украины.

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ФОТО К НОВОСТИ: «НБУ: В этом году переводы заробитчан сократятся на $2 миллиарда»
Фото В этом году переводы заробитчан сократятся на $2 миллиарда – Нацбанк
Фото Переводы заробитчан в этом году сократятся на $ 2 миллиарда, - Нацбанк
Фото НБУ: В этом году переводы заробитчан сократятся на $2 миллиарда
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Новый Регион Новый Регион  ·  25.05.20, 10:32 В этом году переводы заробитчан сократятся на $2 миллиарда – Нацбанк 25.05.
Телеграф Телеграф  ·  25.05.20, 10:47 По оценкам НБУ, в прошлом году за рубежом одновременно находилось в среднем около 2,5 млн граждан Украины.
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