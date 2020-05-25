НБУ: В этом году переводы заробитчан сократятся на $2 миллиарда (3 новости) «В этом году переводы заробитчан сократятся на $2 миллиарда – Нацбанк 25.05»

В 2020 году переводы заробитчан в Украине составят 10 млрд долларов, что на 2 млрд долларов меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

«За 2019 трудовые мигранты перевели в Украину 12 млрд долл. США. Это более 8% ВВП. Через коронавирус и карантин в текущем году переводы заробитчан будут скромнее. Впрочем, все равно составят значительную сумму - около 10 млрд долл. США », - говорится в сообщении.

По оценкам НБУ, в прошлом году за рубежом одновременно находилось в среднем примерно 2,5 млн граждан Украины.

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