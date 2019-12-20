НБУ ввел в обращение новую банкноту и монету (5 новостей) «Национальный банк Украины сегодня, 20 декабря, водит в оборот новую монету, ее номинал составляет пять гривен»

Так, оборотная монета номиналом 5 гривен будет диаметром 22,1 мм и содержит изображение Богдана Хмельницкого.

Также сообщается, что в 2020 году в Украине должна появиться монета номиналом 10 грн, точная дата введения ее в обращение пока не известна.

Кроме того, отныне будет введена в обращение новая банкнота номиналом 50 грн.

Как сообщалось ранее в УНН, с 17 декабря в Украине в обращение вводится новая памятная монета номиналом 2 гривны, посвященная переводчику и языковеду Николаю Лукашу.

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Обновлено в 11:16 Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 50 грн, а также монеты номиналом пять гривень, которые постепенно заменят соответствующие бумажные банкноты, сообщил НБУ на сайте.

Обновлено в 12:20 Национальный банк Украины сегодня, 20 декабря, вводит в обращение новые банкноты номиналом 50 гривен и монеты номиналом 5 гривен. Об этом передает УНИАН. Как сообщается на сайте НБУ, обновленные банкноты номиналом 50 гривен имеют аналогичный размер, подобную цветовую гамму и содержат основные изображения банкнот соответствующего номинала предыдущих образцов, включая портрет выдающегося государственного деятеля Украины Михаила Грушевского на лицевой стороне. В то же время, новая банкнота имеет усовершенствованную систему защиты, включая улучшенную рельефность элементов печати, более совершенные элементы ультрафиолетовой и инфракрасной защиты. Монета номиналом 5 гривен изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием. На реверсе монеты изображен портрет гетмана Богдана Хмельницкого, как и на банкноте аналогичного номинала. Как впоследствии прокомментировали в НБУ, первоначально регулятор планирует ввести в обращение по 5 миллионов новых банкнот и монет, но со временем это количество будет увеличиваться в зависимости от потребностей экономики. В НБУ сообщили, что банки уже могут получать обновленные денежные знаки в подразделениях НБУ и выдавать своим клиентам. Также в НБУ напомнили, что гражданам не нужно обменивать прежние банкноты на обновленные денежные знаки, и они постепенно будут заменяться в обращении обновленными монетами и банкнотами по мере износа.