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"Не будьте носителями мифов про "мир. труд. май", потому что этот ужас может повториться", - Супрун

"Не будьте носителями мифов про "мир. труд. май", потому что этот ужас может повториться", - Супрун (3 новости)

«Ульяна Супрун / УНИАН Празднование 1 Мая было визитной карточкой Советского Союза как приметы тоталитаризма и «диктатуры пролетариата». Соответствующее сообщение…»

1 мая должно было быть символом объединения трудящихся всего мира. Но из-за советской тирании и издевательства над украинцами оно стало визитной карточкой господства двойных стандартов в СССР. Особенно в отношении тех украинцев, которые "трудились" в концлагерях ГУЛАГа.

Такое мнение высказала на своей странице в Facebook исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Она напомнила, что 1 мая 1886 года в североамериканских штатах начались массовые забастовки с требованием введения 8-часового рабочего дня: "Так началась история первого мая как Дня международной борьбы за трудовые и социальные права".

В Украине 1 мая как День рабочей солидарности впервые отметили во Львове. Это случилось в 1890 году – возле городской ратуши на Площади Рынок собрались примерно 4 тысячи рабочих. Причем и украинских, и польских и еврейских. Там был даже Иван Франко.

Вече приняло резолюцию, в которой требовало установления 8-часового рабочего дня, запрета труда детей и ночного труда для женщин, введение общего избирательного права, – отметила Супрун.

Праздник распространился почти на весь мир, но особой помпезности приобрел в СССР. Ведь страна позиционировала себя как "диктатура пролетариата" и планировала "объединить трудящихся всего мира". На самом деле последствиями этих планов стали коллективизация и геноцид украинцев, жестокие репрессии и грубые убийства миллионов людей – "с целью укрепления диктатуры и страха перед режимом большевиков".

Ульяна Супрун рассказала, как относится к празднованию 1 мая

Супрун добавила, что на самом деле у рабочих в СССР в основном были ужасные условия труда: "пролетариат" нещадно эксплуатировали, хотя, вроде бы, в его имя существовала страна.

Но нет ничего, что может лучше описать отношение "советов" к людям – как ГУЛАГ. Система концентрационных лагерей, которая перемолола миллионы украинцев и представителей других народов, используя их для рабского труда в нечеловеческих условиях, – подчеркнула Ульяна Супрун.

"Вот – истинное лицо империи, какой был Союз. Империи, в которой не было места для свободных людей – только для дешевой рабочей силы", – написала чиновница.

При этом, напомнила Супрун, миф о "великой стране, которую развалили" мощно раскручивает Кремль. И он же на оккупированных украинских территориях воплощает самые ужасные практики НКВД.

Не будьте носителями мифов про "Мир. Труд. Май", потому что этот ужас может повториться. Узнавайте и распространяйте правду. Помните, – подытожила Супрун.

Больше новостей о труде и позиции руководителя Минздрава Украины Ульяны Супрун можно прочитать в материалах 24 канала

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  01.05.19, 14:30 И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила, что в Украине 1 мая как день рабочей солидарности впервые отметили в 1890 году во Львове, а позднее этот день стал визитной карточкой Советского…
Главред Главред  ·  01.05.19, 15:54 Ульяна Супрун / УНИАН Празднование 1 Мая было визитной карточкой Советского Союза как приметы тоталитаризма и «диктатуры пролетариата». Соответствующее сообщение на своей странице в...
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