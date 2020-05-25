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Интернет-газета Интернет-газета "Вести" · · Обновлено в 13:26
· Мэр · Брифинг · Парк · Улица · Мэр Киева
"Не делайте из можжевельника слона". Кличко объяснил, почему на Крещатике высадили не каштаны

"Не делайте из можжевельника слона". Кличко объяснил, почему на Крещатике высадили не каштаны (8 новостей)

«Мэр города пообещал, что кусты и Крещатике будут расти временно»

В следующем году, после реконструкции Крещатика, на главной улице столицы высадят каштаны, а можжевельник пересадят в парки и скверы. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге 25 мая.

"На днях вдоль части Крещатика высадили можжевельник - там, где на данный момент не было деревьев. Подчеркну: такое решение временное. В следующем году мы планируем реконструкцию Крещатика. Ее не делали много лет, только обновляли асфальт. Поэтому в этом году высаживать крупномерные деревья не имело смысла. А можжевельник перед началом ремонта пересадят в парки и скверы города", - отметил градоначальник.

Кличко подчеркнул, что коммунальщики учитывают предыдущий опыт. "Во время масштабной реконструкции Крещатика в 1998 году сузили широкую бульварную часть улицы. И каштаны оказались вплотную к дороге", - сказал он.

По словам мэра, на Крещатике - большой трафик и высокая загазованность воздуха. К тому же смесь, которой посыпают дороги зимой, также негативно влияет на деревья. Они слабеют и болеют.

Чтобы избежать этого, во время реконструкции расширят бульварной зеленую зону, обустроят стационарную систему полива, лунки деревьев будут защищены от попадания реагентов. "То есть мы создадим условия, чтобы в каждой лунке - а их от Бессарабской до Европейской площади 249 - росли, а не чахли, деревья. Каштаны на Крещатике будут! Не делайте из можжевельника слона", - подытожил Кличко.

https://www.facebook.com/merkieva/photos/a.819563851387897/4362748470402733/?type=3&theater

Как сообщали "Вести.ua", в Киеве в субботу, 23 мая, жители столицы и приезжие были шокированы, когда увидели вдоль Крещатика, где ранее рядами рос символ города каштан, теперь растут кусты туи.

Также мы писали, что КГГА покупает каштаны и розы за 14,5 миллиона.

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Обновлено в 13:23 Мэр пошутил, что СМИ "делают из можжевельника слона" и на самом деле кусты на Крещатике высадили временно до капитальной реконструкции улицы. Реконструкция Крещатика запланирована на следующий год.

Обновлено в 13:26 Кусты можжевельника на части улицы Крещатик высадили временно. После реконструкции главной улицы, которую планируют осуществить в следующем году, на ней высадят каштаны, а можжевельник пересадят в парки и скверы.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Не делайте из можжевельника слона". Кличко объяснил, почему на Крещатике высадили не каштаны»
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Украинская правда Украинская правда  ·  25.05.20, 12:21 Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в следующем году после реконструкции Крещатика на главной улице столицы высадят каштаны, а можжевельник пересадят в парки и скверы.
Страна.ua Страна.ua  ·  25.05.20, 12:44 ...
ТСН ТСН  ·  25.05.20, 13:02 Мэр города пообещал, что кусты и Крещатике будут расти временно.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  25.05.20, 13:10 Киевская городская государственная администрация (КГГА) намерена провести реконструкцию центральной улицы столицы – Крещатик в 2021 году. Таким образом мэр объяснил, почему на главной улице столицы вместо…
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Апостроф Апостроф  ·  25.05.20, 13:11 Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, почему вместо традиционных для столицы каштанов на Крещатике появились другие растения.
Канал 112 Канал 112  ·  25.05.20, 13:23 Городской голова Киева Виталий Кличко объяснил, почему на Крещатике вместо каштанов посадили кусты с можжевельником. Об этом Кличко рассказал во время онлайн пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.05.20, 13:26 Кусты можжевельника на части улицы Крещатик высадили временно. После реконструкции главной улицы, которую планируют осуществить в следующем году, на ней высадят каштаны, а можжевельник пересадят в парки…
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