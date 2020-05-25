"Не делайте из можжевельника слона". Кличко объяснил, почему на Крещатике высадили не каштаны (8 новостей) «Мэр города пообещал, что кусты и Крещатике будут расти временно»

В следующем году, после реконструкции Крещатика, на главной улице столицы высадят каштаны, а можжевельник пересадят в парки и скверы. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге 25 мая.

"На днях вдоль части Крещатика высадили можжевельник - там, где на данный момент не было деревьев. Подчеркну: такое решение временное. В следующем году мы планируем реконструкцию Крещатика. Ее не делали много лет, только обновляли асфальт. Поэтому в этом году высаживать крупномерные деревья не имело смысла. А можжевельник перед началом ремонта пересадят в парки и скверы города", - отметил градоначальник.

Кличко подчеркнул, что коммунальщики учитывают предыдущий опыт. "Во время масштабной реконструкции Крещатика в 1998 году сузили широкую бульварную часть улицы. И каштаны оказались вплотную к дороге", - сказал он.

По словам мэра, на Крещатике - большой трафик и высокая загазованность воздуха. К тому же смесь, которой посыпают дороги зимой, также негативно влияет на деревья. Они слабеют и болеют.

Чтобы избежать этого, во время реконструкции расширят бульварной зеленую зону, обустроят стационарную систему полива, лунки деревьев будут защищены от попадания реагентов. "То есть мы создадим условия, чтобы в каждой лунке - а их от Бессарабской до Европейской площади 249 - росли, а не чахли, деревья. Каштаны на Крещатике будут! Не делайте из можжевельника слона", - подытожил Кличко.

https://www.facebook.com/merkieva/photos/a.819563851387897/4362748470402733/?type=3&theater

Как сообщали "Вести.ua", в Киеве в субботу, 23 мая, жители столицы и приезжие были шокированы, когда увидели вдоль Крещатика, где ранее рядами рос символ города каштан, теперь растут кусты туи.

Также мы писали, что КГГА покупает каштаны и розы за 14,5 миллиона.

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Обновлено в 13:23 Мэр пошутил, что СМИ "делают из можжевельника слона" и на самом деле кусты на Крещатике высадили временно до капитальной реконструкции улицы. Реконструкция Крещатика запланирована на следующий год.

Обновлено в 13:26 Кусты можжевельника на части улицы Крещатик высадили временно. После реконструкции главной улицы, которую планируют осуществить в следующем году, на ней высадят каштаны, а можжевельник пересадят в парки и скверы.