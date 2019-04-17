Не двойник и не клон: Матиос прокомментировал отсутствие в медиапространстве (5 новостей) «Главный военный прокурор Анатолий Матиос не сбежал за границу, как о том сообщили несколько дней назад некоторые СМИ, а ездил…»

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что он "сбегал" из Украины для работы, отметив, что его деятельность не всегда должна сопровождаться присутствием медиа. 17 апреля во время брифинга главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что информация якобы он сбежал с Украины не соответствует действительности, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"С улыбкой хочу сказать: я не двойник, не тройник, и даже не клон беглеца Анатолия Матиоса, о чем уже несколько дней подряд говорят все пропагандистские российские СМИ, о том, что военный прокурор отбыл за территорию Украины, сбегая. Мы "сбежали" для работы, работа сегодня продемонстрирована и это работа совместная, на государство, вместе с СБУ", заявил Матиос.

Он заверил, что его "пальчиков" не следует искать в Израиле, Швейцарии, Австрии, Испании и других странах, поскольку он "выполняет свою работу", которая не всегда сопровождается присутствием в медиа.

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Информация о "побеге" Матиоса из Украины появилась в информационном поле 15 апреля.

17 апреля Матиос и глава СБУ Василий Грицак заявили, что правоохранители задержали семерых участников российской диверсионно-разведывательной группы. Их задачей, по данным ведомства, была организация политических убийств в Украине. На счету ДРГ в том числе покушение на сотрудника украинских спецслужб, совершенное в Голосеевском районе Киева 4 апреля 2019 года.